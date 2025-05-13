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Metrobüs kazaları bitmiyor: Yol hipnozu, aşırı hız, bakımsız araç...
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Metrobüs kazaları bitmiyor: Yol hipnozu, aşırı hız, bakımsız araç...

Giriş Tarihi: 13.05.2025 09:17:09

Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul’da meydana gelen metrobüs kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Ne yazık ki bu, metrobüs hattında yaşanan ilk ölümcül kaza değil. Daha önce de benzer kazalar yaşanmış, can kayıpları olmuştu. Üstelik metrobüslerde sık sık arızalar yaşanıyor, zaman zaman yangın haberleri de kamuoyuna yansıyor. Hal böyle olunca, yaşanan sorunlar ve ihmaller yeniden tartışma konusu oldu. Peki, neden İstanbul’un en çok kullanılan toplu taşıma hatlarından biri olan metrobüs sistemi bu kadar sık arıza ve kazayla gündeme geliyor? Uzmanlar değerlendirdi.

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