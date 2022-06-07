Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan flaş kurbanlık açıklaması: İzin verilmeyecek
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı nedeniyle hayvan hareketlerinde önemli bir artış olacağından, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarına karşı yürütülmekte olan mücadelede istenen sonucun alınabilmesi, kaçak hayvan hareketlerinin engellenmesi, özellikle şap hastalığının yurt içi hayvan hareketlerine bağlı olarak yayılmasının önlenmesi kapsamında uyulması gereken kurallar belirlendi.
07.06.2022 16:12 - Son Güncelleme: 07.06.2022 16:12