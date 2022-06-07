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Haberler Güncel Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan flaş kurbanlık açıklaması: İzin verilmeyecek

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan flaş kurbanlık açıklaması: İzin verilmeyecek

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı nedeniyle hayvan hareketlerinde önemli bir artış olacağından, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarına karşı yürütülmekte olan mücadelede istenen sonucun alınabilmesi, kaçak hayvan hareketlerinin engellenmesi, özellikle şap hastalığının yurt içi hayvan hareketlerine bağlı olarak yayılmasının önlenmesi kapsamında uyulması gereken kurallar belirlendi.

07.06.2022 16:12 - Son Güncelleme: 07.06.2022 16:12
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan flaş kurbanlık açıklaması: İzin verilmeyecek

Mükellefiyetleri yerine getirmeyenler ile yasak ve kısıtlamalara uymayanlar hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri kapsamında işlem yapılacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan flaş kurbanlık açıklaması: İzin verilmeyecek

Kurbanlık hayvan satış yerleri ve iller arası hayvan sevkleri ile muhtemel bir hastalığın bulaşması ve yayılmasının önlenmesi amacıyla alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallar şöyle sıralandı:

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan flaş kurbanlık açıklaması: İzin verilmeyecek

- Menşelerinde salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun ve keçi türü hayvanlar için nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine hiçbir surette izin verilmeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan flaş kurbanlık açıklaması: İzin verilmeyecek

- Kurbanlık hayvanların taşınmasında kullanılacak araçlar, nakil öncesi ve sonrasında temizlenerek dezenfekte edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan flaş kurbanlık açıklaması: İzin verilmeyecek

- Hayvanların nakil vasıtalarına aşırı yüklenmeleri, nakliye sırasında yaralanma veya gereksiz yere acı ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtalarıyla sevkleri yapılamayacak.

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