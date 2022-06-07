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Haberler Güncel Hac ibadeti 2 yıl sonra yeniden başladı! Hacı adayları Medine'de böyle karşılandı

Hac ibadeti 2 yıl sonra yeniden başladı! Hacı adayları Medine'de böyle karşılandı

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Hac ibadeti kaldırılan tedbirlerin ardından yeniden başladı. Medine Hava Limanında düzenlenen karşılama töreniyle Hacı adaylarına çiçek verilip pasta kesildi.

07.06.2022 12:22 - Son Güncelleme: 07.06.2022 12:22
Hac ibadeti 2 yıl sonra yeniden başladı! Hacı adayları Medine’de böyle karşılandı

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan hac ibadeti önlemlerin kaldırılmasıyla başladı.

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Hac ibadeti 2 yıl sonra yeniden başladı! Hacı adayları Medine’de böyle karşılandı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Hac ibadeti 2 yıl sonra yeniden başladı! Hacı adayları Medine’de böyle karşılandı

Hac kafilesinin hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı Gidiş Terminali'nde düzenlenen törene, 282 hacı adayının yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Hac ibadeti 2 yıl sonra yeniden başladı! Hacı adayları Medine’de böyle karşılandı

Kur'an tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde konuşan Ankara İl Müftü Vekili Adem Karadeniz, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.

Hac ibadeti 2 yıl sonra yeniden başladı! Hacı adayları Medine’de böyle karşılandı

282 hacı adayı ve diyanet görevlileri, pasaport kontrolü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

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