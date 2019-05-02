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Son dakika... İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! 12 araç...

İstanbul D-100 Karayolu Kartal istikametinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

02.05.2019 07:04 - Son Güncelleme: 02.05.2019 08:07
Son dakika... İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! 12 araç...

Kaza, D-100 Karayolu İdealtepe Mevkiinde Kartal istikametinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı.

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Son dakika... İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! 12 araç...

Kazanın ardından aynı istikametinde ilerleyen 11 araç daha kazaya karıştı. Kazayı gören sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Son dakika... İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! 12 araç...

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı kurtardı

Polis ekipleri D-100 Karayolu Kartal istikametini kaza nedeniyle trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri kaza yerine gelerek bir panelvan aracın içerisine sıkışan kişiyi kurtarma çalışması yaptı. Bazı meraklı vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İtfaiye ekipleri panelvan aracın içerisine sıkışan yaralıyı kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Son dakika... İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! 12 araç...

İki kişi yaralandı

Sağlık ekipleri kaza da yaralanan bir sürücü ve panelvan aracın içerisin sıkışan kişiye ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Son dakika... İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! 12 araç...

D-100 karayolu 1 saat sonra trafiğe açıldı

Polis ekipleri kazaya karışan bir otomobilin sürücünün alkollü olduğu iddiasıyla polis aracına bindirerek polis merkezine götürdü.

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