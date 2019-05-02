Son dakika... İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! 12 araç...
İstanbul D-100 Karayolu Kartal istikametinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu İdealtepe Mevkiinde Kartal istikametinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı.
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İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı kurtardı
Polis ekipleri D-100 Karayolu Kartal istikametini kaza nedeniyle trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri kaza yerine gelerek bir panelvan aracın içerisine sıkışan kişiyi kurtarma çalışması yaptı. Bazı meraklı vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İtfaiye ekipleri panelvan aracın içerisine sıkışan yaralıyı kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.