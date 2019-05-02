Son dakika... İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! 12 araç...

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı kurtardı

Polis ekipleri D-100 Karayolu Kartal istikametini kaza nedeniyle trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri kaza yerine gelerek bir panelvan aracın içerisine sıkışan kişiyi kurtarma çalışması yaptı. Bazı meraklı vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İtfaiye ekipleri panelvan aracın içerisine sıkışan yaralıyı kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.