Haberler Web TV Son dakika... İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! 12 araç...

Son dakika... İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! 12 araç...

02.05.2019 08:06

İstanbul D-100 Karayolu Kartal istikametinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


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