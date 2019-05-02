Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 Mayıs yemeğine katılanlar duygularını anlattı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yemeği'ne katılan ve Erdoğan ile aynı masada bulunan çeşitli meslek gruplarından işçiler duygularını dile getirdi.
02.05.2019 03:08
- Son Güncelleme: 02.05.2019 03:22
Erdoğan ile programda sohbet etme fırsatı bulduğunu aktaran Köylü, "Erdoğan'a Göbeklitepe'yi resmeden bir yağlı boya çalışmasını hediye etme fırsatı buldum. Cumhurbaşkanımızın Allah yar ve yardımcısı olsun. Taşeron ve güvenlikçiler hakkında yaptığı icraatlar inkar edilemez. Hayatları kurtuldu insanların. Benim yakinen şahit olduğum konular bunlar." diye konuştu.
DİĞER GALERİLER