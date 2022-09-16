SON DAKİKA: İstanbul’da ’askeri casusluk’ operasyonu! İran uyruklular tutuklandı

67 çalıntı Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu, şüpheli F.S. adına hazırlanmış sahte Türkiye Cumhuriyeti Yeşil Pasaportu, farklı ülkelere ait olan ve Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından çalıntı kaydı bulunan 110 pasaport, yerli ve yabancı 19 ehliyet, 40 kimlik kartı, 15 ikamet izni belgesi, farklı ülkelere ait basıma hazır altı boş kimlik kartı, farklı ülkelere ait 10 pasaport yaprağı, altı Şengen Vizesi, yine farklı ülkelere ait sekiz sağlık kartı, şüpheli M.M. adına hazırlanmış uluslararası koruma belgesi ve 20 bin 200 lira nakit para ele geçirildi.