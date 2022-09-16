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İstanbul’da ‘Göçmen kaçakçılığı’ operasyonu! İran uyruklu 4 kişi tutuklandı

İstanbul’da ‘Göçmen kaçakçılığı’ operasyonu! İran uyruklu 4 kişi tutuklandı
16.09.2022 11:44 - Son Güncelleme: 16.09.2022 11:45

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İstanbul'da "Göçmen Kaçakçılığı" yapan İran uyruklu dört kişi; "Askeri Casusluk" suçundan gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda; altlarında çift taraflı bantlar bulunan ve kullanılmış olan ortam dinleme cihazı, bir gizli kamera, bir böcek arama cihazı, casusluk cihazlarının tespitinde kullanılan bir cihaz bulundu. Tutuklanan çete elebaşı cihazlar için "Benim haberim yok. Sevgilim var. Eşim kendisini aldattığımı düşündüğü ve bunu ortaya çıkarmak istediği için kullanıyor olabilir" dedi.

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