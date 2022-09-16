SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki: Yunanistan'ı aklıselime nefreti körüklemekten vazgeçmeye davet ediyoruz
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının "Küçük Asya Felaketi" adı altında yapılan gerçeklikten uzak, akıl dışı açıklamalar ve etkinliklere ilişkin, "Yunanistan'ı aklıselime ve gerçekleri tahrifat yoluyla nefreti körüklemekten vazgeçmeye bir kez daha davet ediyoruz." ifadesini kullandı. Yunanistan'ın Türklere uyguladığı Mora Katliamı ise hala akıllarda.
Bakanlıktan, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik asılsız ithamları hakkında yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Yunan makamlarının "Küçük Asya Felaketi" adı altında yapılan gerçeklikten uzak, akıl dışı açıklamalar ve etkinlikler aracılığıyla Yunan ordusunun yüz yıl önce giriştiği macera sonucu Anadolu'yu işgali sırasında aldığı yenilgiyi ve insanlığa karşı işlediği barbarca suçları unutturmaya, tarihi olguları çarpıtarak kendi kamuoyunu ve uluslararası toplumu yalanlarla yanlış yönlendirmeye çalıştığı aktarıldı.
Yunanistan'ın Anadolu'da sivil halka karşı gerçekleştirdiği toplu katliamlar ve yıkımlardan dolayı Lozan Antlaşması'nın 59. maddesinde yer alan "Yunanistan, savaş yasalarına aykırı olarak, Anadolu'da Yunan ordusunun ya da yönetiminin eylemlerinden doğan zararların onarımı yükümlülüğünü tanır." hükmüne istinaden, insanlığa karşı işlediği suçları kabul ettiği ve tazminat ödemeye mahkum edildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Türkiye, tarihi olayları yalanlarla çarpıtmaya çalışan Yunanistan'a, Yunan tarihindeki ve bugüne dair kara lekeleri hatırlatmaya ve gerçekleri uluslararası topluma anlatmaya devam edecektir. Yunanistan'ı aklıselime ve gerçekleri tahrifat yoluyla nefreti körüklemekten vazgeçmeye bir kez daha davet ediyoruz."
CHP'li Tunç Soyer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş töreninde, yüzyıllar boyu savaşarak kendisine vatanı emanet eden Osmanlı'ya kin kustu, 'denize dökülen düşman'ı hiç ağzına almadı. CHP yöneticileri de Soyer'e sahip çıktı, aynı Osmanlı nefretini sürdürdü. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Siz Damat Ferit hükümetisiniz" sözüyle, Yunanistan'ı anmadan hükümete yüklendi, kirli siyaset yaptı. CHP'li Gürsel Tekin ise "Soyer haklı. 100 yıl önce bu ülkeyi yönetenler, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi" diyerek iftirayı sürdürdü.