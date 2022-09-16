SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’a sert tepki: Yunanistan’ı aklıselime nefreti körüklemekten vazgeçmeye davet ediyoruz

CHP'li Tunç Soyer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş töreninde, yüzyıllar boyu savaşarak kendisine vatanı emanet eden Osmanlı'ya kin kustu, 'denize dökülen düşman'ı hiç ağzına almadı. CHP yöneticileri de Soyer'e sahip çıktı, aynı Osmanlı nefretini sürdürdü. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Siz Damat Ferit hükümetisiniz" sözüyle, Yunanistan'ı anmadan hükümete yüklendi, kirli siyaset yaptı. CHP'li Gürsel Tekin ise "Soyer haklı. 100 yıl önce bu ülkeyi yönetenler, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi" diyerek iftirayı sürdürdü.