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SON DAKİKA I Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 10 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 00:09 Güncelleme 16 Şubat 2024, 00:45
SON DAKİKA I Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete’de! 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tunus Büyükelçiliğine Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Erkan Özoral, Portekiz Büyükelçiliğine Haldun Koç, Suudi Arabistan Büyükelçiliğine Emrullah İşler atandı.

SON DAKİKA I Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete’de! 2

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 10 ülkeye yeni büyükelçi atandı.

▶️ Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de! İşte isim isim tam liste...

SON DAKİKA I Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete’de! 3

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar şöyle:

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