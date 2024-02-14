Erzincan'daki toprak kaymasında göçük altında kalan 6 işçinin kimliği belli oldu! Ailelerin acılı bekleyişi

1 Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları, yoğun yağmur altında sürüyor. Kayıp işçilerin yakınları da bölgede kendilerine ayrılan yerde çalışmaları uzaktan takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının 8 derece olduğunu ve yağışın gün boyu devam edeceğini bildirdi.

2 Bu arada toprak altında kalan 6 işçinin isimleri de belli oldu. Bu işçilerin Şaban Yılmaz (Sol üst), Kenan Öz (Sol üst orta-sakallı), İbrahim Keklik (Sağ üst bereli), Adnan Keklik (Gözlüklü kırmızı tişörtlü), Hüseyin Kara ve Ramazan Çimen (Sağ alt baretli) olduğu bildirildi. Erzincan'da toprak altında kalan 6 işçinin kimliği belirlendi