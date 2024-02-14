Erzincan'daki toprak kaymasında göçük altında kalan 6 işçinin kimliği belli oldu! Ailelerin acılı bekleyişi

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları, yoğun yağmur altında sürüyor. Toprak altında kalan 6 işçinin isimleri de belli oldu. Başkan Erdoğan anbean gelişmeleri takip ederken ailelerin acılı bekleyişi devam ediyor.
Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları, yoğun yağmur altında sürüyor. Kayıp işçilerin yakınları da bölgede kendilerine ayrılan yerde çalışmaları uzaktan takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının 8 derece olduğunu ve yağışın gün boyu devam edeceğini bildirdi.
Bu arada toprak altında kalan 6 işçinin isimleri de belli oldu. Bu işçilerin Şaban Yılmaz (Sol üst), Kenan Öz (Sol üst orta-sakallı), İbrahim Keklik (Sağ üst bereli), Adnan Keklik (Gözlüklü kırmızı tişörtlü), Hüseyin Kara ve Ramazan Çimen (Sağ alt baretli) olduğu bildirildi.
Fotoğrafta Hüseyin Kara
BAŞKAN AÇIKLADI
Sivas'ın Gürün İlçe Belediye Başkanı Nami Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzincan İliç'de meydana gelen toprak kaymasından etkilenen tüm madencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. "Yaşanan üzücü olaydan ötürü tüm işçilerimize, ailelerine geçmiş" olsun diyen Başkan Çiftçi, "İliç'te göçük altında kalan başta hemşehrimiz Hüseyin Kara olmak üzere olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamasını, göçük altındaki madencilerimizin sağ salim kurtarılmasını yüce Mevla'dan diliyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.