TÜİK listeyi açıkladı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ili! | Hangi ilde ne kadar çocuk ne kadar yaşlı nüfusu var? Tıkla yaş bağımlılık oranlarını gör

TÜİK'in paylaştığı verilere göre nüfusumuz, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Bu rakamın 42 milyon 734 bin 71'ini erkekler oluştururken, 42 milyon 638 bin 306'sı ise kadın. TÜİK açıkladığı veriler sonrası Türkiye'de ortanca yaş istatistiği de değişti. İşte il il Türkiye'nin en kalabalık ve en az nüfusa sahip illeri ile şehir şehir çocuk, yaşlı ve orta yaş nüfusu...