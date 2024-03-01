TÜİK listeyi açıkladı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ili! | Hangi ilde ne kadar çocuk ne kadar yaşlı nüfusu var? Tıkla yaş bağımlılık oranlarını gör

TÜİK'in paylaştığı verilere göre nüfusumuz, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Bu rakamın 42 milyon 734 bin 71'ini erkekler oluştururken, 42 milyon 638 bin 306'sı ise kadın. TÜİK açıkladığı veriler sonrası Türkiye'de ortanca yaş istatistiği de değişti. İşte il il Türkiye'nin en kalabalık ve en az nüfusa sahip illeri ile şehir şehir çocuk, yaşlı ve orta yaş nüfusu...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu hızla yaşlanıyor.
65 yaş ve üzeri nüfus, 2023'te 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu.
Geçen yıl yaşlı nüfusunun 3 milyon 880 bin 356'sının erkek, 4 milyon 842 bin 450'sinin kadın olduğu görüldü.
Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 1935'te yüzde 3,9, 1950 yılında yüzde 3,3, 1970 yılında yüzde 4,4, 2000 yılında yüzde 5,7 olarak hesaplandı. Aynı oran, 2010 yılında yüzde 7,2'ye çıkarken bu tarihten itibaren de yükselişini sürdürdü. 2020'de yüzde 9,5 seviyesine yükselen bu oran, geçen yıl yüzde 10,2'ye çıktı ve böylece Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü.