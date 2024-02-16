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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024, 00:45 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024, 01:29

▶️ Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de! İşte isim isim tam liste...

Tunus, Kuzey Makedonya, Slovak, Portekiz, Suudi Arabistan, Somali, Çad, ve Gambiya büyükelçiliklerine ilişkin atama kararları Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte isim isim tam liste...

Bazı ülkelerin büyükelçilik atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler Suudi Arabistan Büyükelçiliğine atandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Tunus ve Suudi Arabistan Krallığı'nda bulunduğu bazı ülkelerin büyükelçileri değişti. Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler Suudi Arabistan Büyükelçiliğine, Ahmet Misbah Demircan ise Tunus Büyükelçiliğine atandı. Diğer atama kararları şöyle:

"Kuzey Makedonya Büyükeliğine Fatih Ulusoy, Slovak Büyükelçiliğine Erkan Özoral, Portekiz Büyükelçiliğine Haldun Koç, Cibuti Büyükelçiliğine Erdal Sabri Ergen, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Emriye Bağdagül Ormancı, Somali Büyükelçiliğine Alper Aktaş, Çad Büyükelçiliğine Cem Utkan ve Gambiya Büyükelçiliğine ise Fahri Türker Oba atandı"

Söz konusu atama kararlarına göre ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu'nda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine, Fatih Erkekoğlu ile Fatih Murat Ar atandı. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Akdeniz için Birlik (AiB) Türkiye özel temsilcisi olarak görevlendirildi ve kendisine büyükelçi unvanı verildi.

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