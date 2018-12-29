Başkan Erdoğan'ın oyu "Mehmetçik'ten ilk iftar"a

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.

29 Aralık 2018 Cumartesi, 04:55:35 Güncelleme: 05:02:06
Başkan Erdoğan'ın oyu Mehmetçik'ten ilk iftara

Erdoğan, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda tek tek inceledi.

Başkan Erdoğan'ın oyu Mehmetçik'ten ilk iftara

Fotoğraflar hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" isimli fotoğrafları oyladı.

Başkan Erdoğan'ın oyu Mehmetçik'ten ilk iftara

İşte haber kategorisindeki diğer fotoğraflar...

Başkan Erdoğan'ın oyu Mehmetçik'ten ilk iftara

"Mehmetçik'ten ilk iftar"

Başkan Erdoğan'ın oyu Mehmetçik'ten ilk iftara

"Ali Dede ve kedisi"

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