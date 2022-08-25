Son dakika: Gök resmen delindi! İstanbul ve Marmara'ya kritik uyarı! 'Her an gelebilir' AFAD ve Meteoroloji'den tehlike alarmı!
İstanbul ve Marmara'da başlayan sağanak yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji tarafından ise peş peşe tehlike uyarıları geliyor. İstanbul dahil 6 kente sarı, 5 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Tahminime göre yarım saat sonra burada duramayacağız. Yağış Sarıyer'den giriş yaptı. Her an sel veya su baskınları meydana gelebilir. Saat 15:00'e kadar bu yağmur şiddetli şekilde devam ediyor" açıklamasında bulundu. Peki, 25 Ağustos hava durumu nasıl? Yağmur ne zaman bitecek? Son dakika İstanbul yağmuru ne zaman sona erecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul dahil 6 kente sarı, 5 kente ise turuncu kodlu alarm verildi. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında kuvvetli yağışa ilişkin "Tahminime göre yarım saat sonra burada duramayacağız. Yağış Sarıyer'den giriş yaptı. Her an sel veya su baskınları meydana gelebilir. Saat 15:00'e kadar bu yağmur şiddetli şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı. Peki, yağış ne zaman bitecek? 25 Ağustos hava durumu nasıl? İşte merak edilenler...
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.