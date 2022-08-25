Esenyurt'ta evini su basan vatandaş ile CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt arasında tartışma: Siyaset yapıyorsun
AFAD ve İstanbul Valiliği'nin tüm uyarılarına rağmen herhangi bir önlem almayan CHP'li İBB Başkanı İstanbulluları yine mağdur etti. İstanbul Esenyurt'ta birçok ev ve iş yerlerini yine su bastı. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk akıntıya kapıldı. Tüm bunlar yaşanırken evini su basan bir daire sahibi ile Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt arasında bir tartışma yaşandı. Daha önceki selde de evi zarar gören İsmail Uyruk, Başkan Bozkurt'a "Benim yüzümü hatırladınız mı?" diyerek tepki gösterdi. İkili bir süre tartışırken Başkan Bozkurt, Uyruk'a "Siyaset yapıyorsun" dedi.
Esenyurt'ta yağış sonrası yine aynı mahalle ve aynı sokakta sel oldu. Ev su altında kalan daire sahibi ile Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt arasında tartışma yaşandı.
Esenyurt'ta da etkili olan yağış nedeni ile ilçenin farklı noktalarında su baskınları meydana geldi.
Birçok işyeri ve bodrum katlarda bulunan evleri su bastı. İSKİ, itfaiye ve Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerinin su tahliye çalışmaları devam ederken, daire ve işyerlerinde hasar oluştu.
Sel sonrası bölgeye gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a, mağdur olduğu belirten daire sahibi tepki gösterdi.
Daha önceki selde de evi zarar gören İsmail Uyruk, Başkan Bozkurt'a "Benim yüzümü hatırladınız mı?" diyerek tepki gösterdi. İkili bir süre tartışırken Başkan Bozkurt, Uyruk'a "Siyaset yapıyorsun" dedi.