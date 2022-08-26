SON DAKİKA: Yine bir CHP belediyeciliği örneği! Eskişehir'de cadde ve sokakları su bastı
Son dakika haberleri... Eskişehir''de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken, bazı ev ve işyerlerini su bastı.
26.08.2022 18:21 - Son Güncelleme: 26.08.2022 18:21
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, sokakta biriken suyu tahliye çalışması başlatırken, Çamlıca Mahallesi Panayır Sokak'ta işçileri taşıyan servis midibüsü, yol çalışması için yola dökülen dolgu malzemesine saplandı.