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Haberler Güncel SON DAKİKA: Yine bir CHP belediyeciliği örneği! Eskişehir'de cadde ve sokakları su bastı

SON DAKİKA: Yine bir CHP belediyeciliği örneği! Eskişehir'de cadde ve sokakları su bastı

Son dakika haberleri... Eskişehir''de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

DHA
26.08.2022 18:21 - Son Güncelleme: 26.08.2022 18:21
SON DAKİKA: Yine bir CHP belediyeciliği örneği! Eskişehir’de cadde ve sokakları su bastı

Kentte, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, günlük yaşamı ve trafik akışını olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Özyılmaz Sokak'taki bazı apartmanların giriş katları ile iş yerlerini su bastı.

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SON DAKİKA: Yine bir CHP belediyeciliği örneği! Eskişehir’de cadde ve sokakları su bastı

Çamlıca Mahallesi Öner Sokak'ta ise su birintisi oluştu.

SON DAKİKA: Yine bir CHP belediyeciliği örneği! Eskişehir’de cadde ve sokakları su bastı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, sokakta biriken suyu tahliye çalışması başlatırken, Çamlıca Mahallesi Panayır Sokak'ta işçileri taşıyan servis midibüsü, yol çalışması için yola dökülen dolgu malzemesine saplandı.

SON DAKİKA: Yine bir CHP belediyeciliği örneği! Eskişehir’de cadde ve sokakları su bastı

Arka tekerleri dolgu malzemesine gömülen midibüs, çekici yardımıyla kurtarıldı.

SON DAKİKA: Yine bir CHP belediyeciliği örneği! Eskişehir’de cadde ve sokakları su bastı

Hava sıcaklığının 18 dereceye düştüğü kentte son 2 günde aralıklarla etkili olan sağanak yağışlarda metrekareye 7,8 kilo yağış düştü.

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