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Global Firepower ülkelerin ordu güçlerini açıkladı! Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkede? Dünya Türkiye'yi konuşuyor

Global Firepower ülkelerin ordu güçlerini açıkladı! Bölgesinde sözü dinlenen güçlü ülkelerden biri haline gelen Türkiye'nin yaptığı savunma hamleleri meyvesini vermeye başladı. Global Firepower ülkelerin ordu güçlerini açıkladı. Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkede? Türkiye en güçlü ordular listesinde kaçıncı sırada? İşte merak edilen soruların cevapları...

28.05.2019 23:29 - Son Güncelleme: 29.05.2019 00:01
Global Firepower ülkelerin ordu güçlerini açıkladı! Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkede? Dünya Türkiye'yi konuşuyor

'Global Firepower' isimli internet sitesi hazırladığı listeyle,Ortadoğu'daki en güçlü orduya sahip ülkeleri belirledi. Avrupa ve Asya'da yer alan Türkiye listede yer aldı.

Global Firepower ülkelerin ordu güçlerini açıkladı! Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkede? Dünya Türkiye'yi konuşuyor

15- Lübnan

Global Firepower ülkelerin ordu güçlerini açıkladı! Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkede? Dünya Türkiye'yi konuşuyor

14- Katar

Global Firepower ülkelerin ordu güçlerini açıkladı! Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkede? Dünya Türkiye'yi konuşuyor

13- Bahreyn

Global Firepower ülkelerin ordu güçlerini açıkladı! Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkede? Dünya Türkiye'yi konuşuyor

12- Kuveyt

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