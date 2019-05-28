Global Firepower ülkelerin ordu güçlerini açıkladı! Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkede? Dünya Türkiye'yi konuşuyor

Global Firepower ülkelerin ordu güçlerini açıkladı! Bölgesinde sözü dinlenen güçlü ülkelerden biri haline gelen Türkiye'nin yaptığı savunma hamleleri meyvesini vermeye başladı. Global Firepower ülkelerin ordu güçlerini açıkladı. Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkede? Türkiye en güçlü ordular listesinde kaçıncı sırada? İşte merak edilen soruların cevapları...

28.05.2019 23:29 - Son Güncelleme: 29.05.2019 00:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





