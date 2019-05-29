Son dakika Ecrin bebek gelişmesi: Bulunan kemik parçaları Ecrin Kurnaz'a mı ait? 29.05.2019 10:39

Müge Anlı canlı yayınında da detayları araştırılan, Türkiye'nin merakla beklediği Ecrin bebek olayında son dakika gelişmesi! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, uçurumun kenarında ormancılar tarafından bulunan ayakkabı ve bez parçasının 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu ailesi tarafından teyit edilmişti. Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda bulunan kemik parçaları, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Konuya ilişkin, Cumhuriyet Başsavcısı'ndan açıklama geldi. İşte son dakika Ecrin bebek gelişmeleri!