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Son dakika: Dünyanın gözü Türk-Rus ortak devriyesinde! Gazeteciler saniye saniye takip ediyor

Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinin 20 kilometre batısındaki Sevimli köyü mevkisinden Türk bayraklı zırhlı araçlardan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu. Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

01.11.2019 12:48 - Son Güncelleme: 01.11.2019 13:16
Son dakika: Dünyanın gözü Türk-Rus ortak devriyesinde! Gazeteciler saniye saniye takip ediyor

Son dakika... Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesine başlandı.

Son dakika: Dünyanın gözü Türk-Rus ortak devriyesinde! Gazeteciler saniye saniye takip ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı" denildi.

TÜRK RUS ORTAK KARA DEVRİYESİ BAŞLADI! TIKLA VE İZLE

Son dakika: Dünyanın gözü Türk-Rus ortak devriyesinde! Gazeteciler saniye saniye takip ediyor

Türk ve Rus askerleri daha önce İdlib ve Tel Rifat'ta koordineli devriye görevinde bulunmuştu. Fırat'ın doğusuna düzenlenen bu devriye, iki ülke askerleri arasındaki ilk ortak devriye olma özelliğini taşıyor.

Son dakika: Dünyanın gözü Türk-Rus ortak devriyesinde! Gazeteciler saniye saniye takip ediyor

Ortak kara devriyesi öncesinde, sınır hattına zırhlı araç sevkiyatı da yapıldı. Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan 15 araç Akçakale'ye gitti. Zırhlı araçlar Tel Abyad'daki askeri noktalara konuşlandırıldı.

TÜRK RUS ORTAK KARA DEVRİYESİNDEN İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ! TIKLA VE İZLE

Son dakika: Dünyanın gözü Türk-Rus ortak devriyesinde! Gazeteciler saniye saniye takip ediyor

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Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

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