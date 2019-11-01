29 Ekim'de metroda yaşanan utanç görüntüsüne tepki yağıyor! Kim olduğu ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. Yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandığı saatlerde sosyal medyada paylaşılan bir video 28 Şubat zihniyetini hatırlattı. Metroda bu çirkin tacize uğrayan ve vakur duruşu ile tüm Türkiye'ye insanlık dersi veren kişinin Mücahit Ömer Dinç olduğu ortaya çıktı. Almanya'da eğitim gören ve geçici olarak İstanbul'da bulunan Mücahit Ömer Dinç'e yönelik bu saldırı sosyal medyada da büyük tepki topladı. İşte metroda kılık kıyafetinden ötürü videoya alınan vatandaşın görüldüğü anlar ve sosyal medyadan gelen tepkiler…

01.11.2019 12:47 - Son Güncelleme: 01.11.2019 13:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





