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29 Ekim'de metroda yaşanan utanç görüntüsüne tepki yağıyor! Kim olduğu ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. Yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandığı saatlerde sosyal medyada paylaşılan bir video 28 Şubat zihniyetini hatırlattı. Metroda bu çirkin tacize uğrayan ve vakur duruşu ile tüm Türkiye'ye insanlık dersi veren kişinin Mücahit Ömer Dinç olduğu ortaya çıktı. Almanya'da eğitim gören ve geçici olarak İstanbul'da bulunan Mücahit Ömer Dinç'e yönelik bu saldırı sosyal medyada da büyük tepki topladı. İşte metroda kılık kıyafetinden ötürü videoya alınan vatandaşın görüldüğü anlar ve sosyal medyadan gelen tepkiler…

01.11.2019 12:47 - Son Güncelleme: 01.11.2019 13:00
29 Ekim'de metroda yaşanan utanç görüntüsüne tepki yağıyor! Kim olduğu ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. Yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandığı saatlerde sosyal medyada paylaşılan bir video 28 Şubat zihniyetini hatırlattı. Vatandaşlar o görüntülere sosyal medyadan tepki gösterdi.

29 Ekim'de metroda yaşanan utanç görüntüsüne tepki yağıyor! Kim olduğu ortaya çıktı

GİYİMİNDEN ÖTÜRÜ VİDEOYA ALINDI
10. Yıl Marşı'nı söyleyen vatandaşlardan birinin kılık kıyafetinden ötürü videoya aldığı vatandaşın yolculuk etmekten başka bir şey yapmadığı görülüyor.

O UTANÇ VERİCİ GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

29 Ekim'de metroda yaşanan utanç görüntüsüne tepki yağıyor! Kim olduğu ortaya çıktı

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Yapılanın son derece yanlış olduğunu aktaran bir vatandaş, "Duruşunu bozmamış, saygısını bozmamış. '' Türk ileri '' demek, ne zamandan beri insanları giyinişine göre hedef gösterip bundan keyif almaktır? Tam tersi bir ortam da bu videoyu çekenler veya bununla eğlenenler ne düşünürdü?" diyerek tepkisini gösterdi.

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29 Ekim'de metroda yaşanan utanç görüntüsüne tepki yağıyor! Kim olduğu ortaya çıktı

İşte sosyal medyadan gelen o tepkiler:

29 Ekim'de metroda yaşanan utanç görüntüsüne tepki yağıyor! Kim olduğu ortaya çıktı
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