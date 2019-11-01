29 Ekim'de metroda yaşanan utanç görüntüsüne tepki yağıyor! Kim olduğu ortaya çıktı
Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. Yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandığı saatlerde sosyal medyada paylaşılan bir video 28 Şubat zihniyetini hatırlattı. Metroda bu çirkin tacize uğrayan ve vakur duruşu ile tüm Türkiye'ye insanlık dersi veren kişinin Mücahit Ömer Dinç olduğu ortaya çıktı. Almanya'da eğitim gören ve geçici olarak İstanbul'da bulunan Mücahit Ömer Dinç'e yönelik bu saldırı sosyal medyada da büyük tepki topladı. İşte metroda kılık kıyafetinden ötürü videoya alınan vatandaşın görüldüğü anlar ve sosyal medyadan gelen tepkiler…
GİYİMİNDEN ÖTÜRÜ VİDEOYA ALINDI
10. Yıl Marşı'nı söyleyen vatandaşlardan birinin kılık kıyafetinden ötürü videoya aldığı vatandaşın yolculuk etmekten başka bir şey yapmadığı görülüyor.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Yapılanın son derece yanlış olduğunu aktaran bir vatandaş, "Duruşunu bozmamış, saygısını bozmamış. '' Türk ileri '' demek, ne zamandan beri insanları giyinişine göre hedef gösterip bundan keyif almaktır? Tam tersi bir ortam da bu videoyu çekenler veya bununla eğlenenler ne düşünürdü?" diyerek tepkisini gösterdi.
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