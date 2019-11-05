Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğrencilere burs ve öğrenim kredisi müjdesi

"MİLLETİMİZİN GÖNLÜNÜ FETHETTİK"

Vesayete nasıl teslim olmadıysak, bu vandallara da eyvallah etmedik ve sokakları onlardan temizledik. Ardından

FETÖ'nün, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimiyle demokrasiye ve meşru hükümete ilk saldırısı geldi. Milletimizle birlikte bu oyunu da bozduk. Bu defa, bölücü terör örgütünü devreye alıp, çukur eylemleriyle vatanımızda delikler açmaya teşebbüs ettiler. Teröristleri açtıkları çukurlara gömerek, bu girişimi de boşa çıkardık. Aynı dönemde her girdiğimiz seçimden birinci parti olarak çıkmaya da devam ettik. Baktılar ki, AK Parti'yi ne sahada, ne sandıkta yenemeyecekler, bu defa doğrudan silaha başvurdular.