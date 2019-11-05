Başkan Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi | 2020 yılı burs ve öğrenim kredisi ne kadar olacak? 05.11.2019 12:29

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan öğrencilere müjdeyi vererek, "Ocak ayında lisans öğrencilerinin öğrenim kredisi 550 TL'ye çıkıyor. Yüksek lisansta 1100 TL, doktorada 1650 TL olarak uygulanacak." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Başkan Erdoğan, konuşmasında, ''Bu vesileyle üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu rakamları 500 liradan, yüzde 10 artışla, 550 liraya çıkıyor. Hatırlarsanız, bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak. Yeni öğrenim kredisi ve bursu rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.