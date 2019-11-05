Jandarma şimdi daha da güçlü! Kadın askerlerin nefes kesen zorlu eğitimi böyle görüntülendi

Yurt içinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma teşkilatının kahraman birer neferi olarak görev yapmayı arzulayan kadın astsubay adayları, Kırşehir'deki Hirfanlı Atış ve Tatbikat Eğitim Merkezinde zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Takım Komutanı Teğmen Özlem Gören, "Bu eğitimleri bütün astsubay adayları cinsiyet ayrımı olmaksızın almaktadırlar" dedi.

05.11.2019 11:56 - Son Güncelleme: 05.11.2019 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





