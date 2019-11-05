Jandarma şimdi daha da güçlü! Kadın askerlerin nefes kesen zorlu eğitimi böyle görüntülendi
Yurt içinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma teşkilatının kahraman birer neferi olarak görev yapmayı arzulayan kadın astsubay adayları, Kırşehir'deki Hirfanlı Atış ve Tatbikat Eğitim Merkezinde zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Takım Komutanı Teğmen Özlem Gören, "Bu eğitimleri bütün astsubay adayları cinsiyet ayrımı olmaksızın almaktadırlar" dedi.
05.11.2019 11:56
- Son Güncelleme: 05.11.2019 11:58
Jandarma Sahil Güvenlik Akademisinde intibak ve temel eğitim aşamalarını başarıyla tamamlayan geleceğin kadın jandarmaları, Kaman ilçesindeki eğitim merkezinde gerçeği aratmayan uygulamalı eğitimleri ile göz dolduruyor.
Gece gündüz fark etmeden her türlü arazi şartlarına uyum sağlayabilecek şekilde eğitilen kadın astsubay adayları, tabanca ve uzun namlulu silahlarla atış, yakın dövüş teknikleri, intikal ve tatbikat gibi zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.
Aralarında annelerin de bulunduğu astsubay adayları, erkek meslektaşları kadar başarılı atışları ve kullandıkları dövüş teknikleriyle suçlulara korku salıyor.
Astsubay adayları, bazı eğitimler öncesinde komutanları tarafından adeta süslenir gibi yüzleri boyanarak arazideki operasyonlarda kamuflaj tekniklerini de öğreniyor.
Terör ve kaçakçılık olayları gibi birçok alanda görev yapacak adaylar, cinsiyet ayrımı olmaksızın erkek meslektaşlarının aldığı tüm eğitimleri büyük bir gayretle aşama aşama tamamlıyor.