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Jandarma şimdi daha da güçlü! Kadın askerlerin nefes kesen zorlu eğitimi böyle görüntülendi

Yurt içinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma teşkilatının kahraman birer neferi olarak görev yapmayı arzulayan kadın astsubay adayları, Kırşehir'deki Hirfanlı Atış ve Tatbikat Eğitim Merkezinde zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Takım Komutanı Teğmen Özlem Gören, "Bu eğitimleri bütün astsubay adayları cinsiyet ayrımı olmaksızın almaktadırlar" dedi.

05.11.2019 11:56 - Son Güncelleme: 05.11.2019 11:58
Jandarma şimdi daha da güçlü! Kadın askerlerin nefes kesen zorlu eğitimi böyle görüntülendi

Jandarma Sahil Güvenlik Akademisinde intibak ve temel eğitim aşamalarını başarıyla tamamlayan geleceğin kadın jandarmaları, Kaman ilçesindeki eğitim merkezinde gerçeği aratmayan uygulamalı eğitimleri ile göz dolduruyor.

Jandarma şimdi daha da güçlü! Kadın askerlerin nefes kesen zorlu eğitimi böyle görüntülendi

Gece gündüz fark etmeden her türlü arazi şartlarına uyum sağlayabilecek şekilde eğitilen kadın astsubay adayları, tabanca ve uzun namlulu silahlarla atış, yakın dövüş teknikleri, intikal ve tatbikat gibi zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.

Jandarma şimdi daha da güçlü! Kadın askerlerin nefes kesen zorlu eğitimi böyle görüntülendi

Aralarında annelerin de bulunduğu astsubay adayları, erkek meslektaşları kadar başarılı atışları ve kullandıkları dövüş teknikleriyle suçlulara korku salıyor.

Jandarma şimdi daha da güçlü! Kadın askerlerin nefes kesen zorlu eğitimi böyle görüntülendi

Astsubay adayları, bazı eğitimler öncesinde komutanları tarafından adeta süslenir gibi yüzleri boyanarak arazideki operasyonlarda kamuflaj tekniklerini de öğreniyor.

Jandarma şimdi daha da güçlü! Kadın askerlerin nefes kesen zorlu eğitimi böyle görüntülendi

Terör ve kaçakçılık olayları gibi birçok alanda görev yapacak adaylar, cinsiyet ayrımı olmaksızın erkek meslektaşlarının aldığı tüm eğitimleri büyük bir gayretle aşama aşama tamamlıyor.

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