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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken fotoğraf! Şehit çocuğunun başını okşadı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada şehit ve gazi çocuklarıyla yakından ilgilendi onların başını okşadı. Başkan Erdoğan'ın başını okşayıp sevdiği çocuklardan biri Şehit Jandarma Teğmen Alim Keskin'in oğluydu. Şehit Teğmen Keskin 2019'da Hakkari'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırı sonucu şehit olmuştu.

18.03.2021 14:51 - Son Güncelleme: 18.03.2021 15:17
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken fotoğraf! Şehit çocuğunun başını okşadı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken fotoğraf! Şehit çocuğunun başını okşadı

Erdoğan burada şehit ve gazi çocuklarıyla yakından ilgilendi onların başını okşadı.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken fotoğraf! Şehit çocuğunun başını okşadı

Başkan Erdoğan'ın başını okşayıp sevdiği çocuklardan biri Şehit Jandarma Teğmen Alim Keskin'in oğluydu.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken fotoğraf! Şehit çocuğunun başını okşadı

Şehit Teğmen Keskin 2019'da Hakkari'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırı sonucu şehit olmuştu.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken fotoğraf! Şehit çocuğunun başını okşadı