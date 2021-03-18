Koronavirüste korkunç tablo! Yüzde 30 artış! Üçüncü dalga mı geliyor?

"BELEDİYELER DIŞ MEKANA MASA KOYMAYA DAHA HOŞGÖRÜLÜ OLMALI"

Salgının başladığı Mart 2020'den bugüne dek kendi merkezlerinde 180 binin üzerinde test yaptıklarını ve testlerden 21 bininin pozitif çıktığını belirten Prof. Dr. Gönen, şu bilgileri verdi.: "Bu da yüzde 11 gibi bir orana tekabül ediyor. Yani tüm pandemi boyunca test pozitiflik oranımız yüzde 11 civarında. Son 45 gündür yüzde 5 civarında seyretse de önümüzdeki günlerde artma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk müracaatlarda ciddi bir artış var şu anda ve İstanbul genelinde baktığımızda, diğer hastanelerde de ciddi bir artış olduğunu biliyoruz. Diğer iller için de İstanbul için de geçişlerde mutlaka kontrol olması gerekiyor. Ayrıca bir de kafe ve restoranların dış mekana masa koyma sınırlamasında, belediyelerin biraz daha hoşgörülü davranması lazım. İnsanlar açık havada daha fazla zaman geçirebilir böylece."