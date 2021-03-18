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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünde Türk Yıldızları’ndan Şehitler Abidesi’nde nefes kesen gösteri

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Çanakkale Şehitler Abidesi'ndeki törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çanakkale semalarında gösteri uçuşu yaptı.

18.03.2021 17:21 - Son Güncelleme: 18.03.2021 17:22
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünde Türk Yıldızları’ndan Şehitler Abidesi’nde nefes kesen gösteri

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünde Türk Yıldızları’ndan Şehitler Abidesi’nde nefes kesen gösteri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından abidenin fuaye alanında bulunan Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinin yer aldığı Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünde Türk Yıldızları’ndan Şehitler Abidesi’nde nefes kesen gösteri

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünde Türk Yıldızları’ndan Şehitler Abidesi’nde nefes kesen gösteri

Program kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşma yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz da 106 yıl önce bugün Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini vurguladı.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünde Türk Yıldızları’ndan Şehitler Abidesi’nde nefes kesen gösteri

Çanakkale Savaşları'nın detayları hakkında bilgi veren Oğuz, şunları kaydetti:

"Tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşları, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Çanakkale Zaferi, biricik evlatlarını şefkat ve muhabbetle bağrına basıp 'Oğul seni yetiştirdim hizmet eyle vatana, ak sütümü helal etmem saldırmazsan düşmana' diyerek cepheye uğurlayan cefakar anaların ve analarının elini öperek 'Hakkını helal et şefkatli ana, canım feda olsun kutsal vatana' sözleriyle karşılık veren yiğit ve kahraman Mehmetçik'in, tarih sahnesine çıkan ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ile yazdığı destandır."