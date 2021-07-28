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Antalya Manavgat'ta 4 farklı noktada orman yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı hastane tahliye edildi

Son dakika haberleri... Antalya Manavgat'ta birçok farklı noktada orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken 5 mahalle boşaltıldı! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangına bölgesine hareket etti. Vatandaşlar da alevlerin petrol istasyonuna ulaşmaması için pet şişeler ve hortumlarla yangını söndürmeye çalışıyor. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ilçedeki yangınlara 2 uçak, 15 helikopter, 111 arazöz, 6 dozer ve 450 orman işçisiyle müdahale edildiğini bildirdi. Yangın, bölgedeki özel bir hastanenin yakınına kadar geldi. Alevlerin sirayet etme ihtimaline karşılık hastane tahliye edildi. A Haber canlı yayınında konuşan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Şu ana kadar 4 köyü boşaltmış bulunuyoruz" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise yaptığı açıklama ile yangına 1 uçak, 19 helikopter ve 103 arazözle müdahale edildiğini duyurdu.

AJANSLAR
28.07.2021 14:13 - Son Güncelleme: 28.07.2021 15:42
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta 4 farklı noktada orman yangını! Bakan Pakdemirli bölgeye gidiyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen "Akılalmaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik" dedi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Bütün çevre illerden takviyeler geliyor. Alarmdayız. Can kaybı olmamasını ümit ediyoruz. Mahsur kalanlara da ulaşılabilirse inşallah onları da kurtaracağız" ifadesini kullandı.

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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta 4 farklı noktada orman yangını! Bakan Pakdemirli bölgeye gidiyor

5 MAHALLE BOŞALTILDI
Yangın Manavgat'ın Side Mahallesi yakınlarında başladı. Ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerledi.

SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta 4 farklı noktada orman yangını! Bakan Pakdemirli bölgeye gidiyor

Alevler Antalya Alanya karayolundaki petrol istasyonlarına kadar ilerledi. Ekipler alevlerin petrol istasyonuna ulaşmaması için mücadele ediyor.

SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta 4 farklı noktada orman yangını! Bakan Pakdemirli bölgeye gidiyor

Alevlerin şehir merkezine ulaşmasının ardından 5 mahalle boşaltıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye doğru yola çıktı.

SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta 4 farklı noktada orman yangını! Bakan Pakdemirli bölgeye gidiyor

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA: AKILALMAZ, KÖTÜ BİR TABLO
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.