Antalya Manavgat'ta 4 farklı noktada orman yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı hastane tahliye edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen "Akılalmaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik" dedi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Bütün çevre illerden takviyeler geliyor. Alarmdayız. Can kaybı olmamasını ümit ediyoruz. Mahsur kalanlara da ulaşılabilirse inşallah onları da kurtaracağız" ifadesini kullandı.