SON DAKİKA: Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Onur Alp Eker'in arkadaşından şoke eden iddia!
son dakika haberleri... Ankara'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde kaçan kurbanlık koçun arkasından giden ve kaybolan bayramın 3. günü cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Eker'in arkadaşı çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Genç üniversitelinin arkadaşı Onur Alp'in alıkonulup sonra dere yatağına bırakılmış olabileceğini belirtti. Emniyet müdürünün "bu pozisyonda kendisi düşemez" ifadelerine de dikkat çeken Eker'in arkadaşı "Çok zamansız ve ani bir ölümdü. Cevaplanması gereken çok soru var" dedi.
28.07.2021 12:40
- Son Güncelleme: 28.07.2021 13:11
Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Yakın arkadaşı Onur'u anlattı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden dedesinin yanına bayram tatili için gelen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan (65) ile birlikte kurbanda kesilmek üzere ahırdan çıkarttıkları koyunun kaçması üzerine koyunun peşine düşmüştü.