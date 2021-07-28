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SON DAKİKA: Antalya Manavgat alevlere teslim oldu! İşte yürek yakan kareler

Son dakika haberleri... Antalya Manavgat öğlen saatlerinde birden fazla çıkan yangınlar sonucu alevlere teslim oldu. Yangına uçak, helikopter, arazözlerle müdahale ederken bölgeden gelen fotoğraflar ise durumun vahametini gözler önüne seriyor. Yangında komple yanan köylerin olduğu bilgisi gelirken dumanlar nedeniyle gökyüzü simsiyah oldu. Yangından etkilenen 3 kişi yanık tedavisi görürken bir kişinin ise durumu ağır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise sabotaj ihtimaline dikkat çekti. İşte bölgeden can yakıcı kareler...

28.07.2021 16:26 - Son Güncelleme: 28.07.2021 16:56
SON DAKİKA: Antalya Manavgat alevlere teslim oldu! İşte yürek yakan kareler

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına, çevre illerdeki ekiplerin de desteğiyle karadan ve havadan müdahale ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Antalya Manavgat alevlere teslim oldu! İşte yürek yakan kareler

Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

SON DAKİKA: Antalya Manavgat alevlere teslim oldu! İşte yürek yakan kareler

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

SON DAKİKA: Antalya Manavgat alevlere teslim oldu! İşte yürek yakan kareler

Yangın, 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

SON DAKİKA: Antalya Manavgat alevlere teslim oldu! İşte yürek yakan kareler

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozerle müdahale edildiğini açıkladı.