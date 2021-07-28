SON DAKİKA: Antalya Manavgat alevlere teslim oldu! İşte yürek yakan kareler
Son dakika haberleri... Antalya Manavgat öğlen saatlerinde birden fazla çıkan yangınlar sonucu alevlere teslim oldu. Yangına uçak, helikopter, arazözlerle müdahale ederken bölgeden gelen fotoğraflar ise durumun vahametini gözler önüne seriyor. Yangında komple yanan köylerin olduğu bilgisi gelirken dumanlar nedeniyle gökyüzü simsiyah oldu. Yangından etkilenen 3 kişi yanık tedavisi görürken bir kişinin ise durumu ağır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise sabotaj ihtimaline dikkat çekti. İşte bölgeden can yakıcı kareler...
28.07.2021 16:26
- Son Güncelleme: 28.07.2021 16:56