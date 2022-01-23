SON DAKİKA: Akıncı TİHA’nın ilk ihracat sözleşmesi tamamlandı! Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar güzel gelişmeyi duyurdu

Savunma ihracatı ekonomik bir kazanım sağlamasının çok ötesinde ihracat yaptığınız ülkelerle stratejik ilişki kurma ve bu ülkeler ile her türlü ticari ve sosyal faaliyetlerin gelişmesi için de elverişli bir zemin teşkil ediyor. Bu nedenle sektörün ihracat hacminin etkin ve sürdürülebilir olması kritik öneme haiz bir konudur."