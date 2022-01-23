SON DAKİKA: Akıncı TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi tamamlandı! Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar güzel gelişmeyi duyurdu
Son dakika haberleri... İhracat performansını son yıllarda artıran, 5 yıl içinde dünyada ilk 10'a girmeyi hedefleyen Türk savunma sanayisi, en yeni ürünlerden Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk ihracat sözleşmesini de imzaladı.
23.01.2022 11:47
- Son Güncelleme: 23.01.2022 11:55
"Burada önemli olan husus ihracat kompozisyonunda yerli katma değerin yıldan yıla artan bir mahiyette gelişmesidir. Türkiye için güçlü ve bağımsız bir savunma sanayisi nasıl olmazsa olmaz ise aynı şekilde dost ve müttefik ülkeler ile stratejik ilişki kurduğumuz coğrafyalarda savunma ve havacılık ihracatını güçlü kılması önemli bir hedeftir.
Savunma ihracatı ekonomik bir kazanım sağlamasının çok ötesinde ihracat yaptığınız ülkelerle stratejik ilişki kurma ve bu ülkeler ile her türlü ticari ve sosyal faaliyetlerin gelişmesi için de elverişli bir zemin teşkil ediyor. Bu nedenle sektörün ihracat hacminin etkin ve sürdürülebilir olması kritik öneme haiz bir konudur."