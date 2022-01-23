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Haberler Güncel SON DAKİKA: Akıncı TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi tamamlandı! Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar güzel gelişmeyi duyurdu

SON DAKİKA: Akıncı TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi tamamlandı! Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar güzel gelişmeyi duyurdu

Son dakika haberleri... İhracat performansını son yıllarda artıran, 5 yıl içinde dünyada ilk 10'a girmeyi hedefleyen Türk savunma sanayisi, en yeni ürünlerden Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk ihracat sözleşmesini de imzaladı.

23.01.2022 11:47 - Son Güncelleme: 23.01.2022 11:55
SON DAKİKA: Akıncı TİHA’nın ilk ihracat sözleşmesi tamamlandı! Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar güzel gelişmeyi duyurdu

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sektörün 2021 yılında sergilediği performansı AA muhabirine değerlendirdi.

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SON DAKİKA: Akıncı TİHA’nın ilk ihracat sözleşmesi tamamlandı! Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar güzel gelişmeyi duyurdu

Türkiye'nin yıldan yıla, adım adım millileşme vizyonunun olumlu çıktıları ile karşılaştığını ifade eden Bayraktar, sektörün bu yılki en büyük başarısının bu vizyon ile gerçekleştirilen ihracat artışı olduğunu vurguladı.

SON DAKİKA: Akıncı TİHA’nın ilk ihracat sözleşmesi tamamlandı! Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar güzel gelişmeyi duyurdu

Savunma ve havacılık sanayisinin, 2021'de ilk kez 3 milyar doları aşarak rekor kırdığına ve 3,22 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

SON DAKİKA: Akıncı TİHA’nın ilk ihracat sözleşmesi tamamlandı! Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar güzel gelişmeyi duyurdu

"Burada önemli olan husus ihracat kompozisyonunda yerli katma değerin yıldan yıla artan bir mahiyette gelişmesidir. Türkiye için güçlü ve bağımsız bir savunma sanayisi nasıl olmazsa olmaz ise aynı şekilde dost ve müttefik ülkeler ile stratejik ilişki kurduğumuz coğrafyalarda savunma ve havacılık ihracatını güçlü kılması önemli bir hedeftir.

SON DAKİKA: Akıncı TİHA’nın ilk ihracat sözleşmesi tamamlandı! Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar güzel gelişmeyi duyurdu

Savunma ihracatı ekonomik bir kazanım sağlamasının çok ötesinde ihracat yaptığınız ülkelerle stratejik ilişki kurma ve bu ülkeler ile her türlü ticari ve sosyal faaliyetlerin gelişmesi için de elverişli bir zemin teşkil ediyor. Bu nedenle sektörün ihracat hacminin etkin ve sürdürülebilir olması kritik öneme haiz bir konudur."

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