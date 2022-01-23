Milyonları ilgilendiriyor! Zam almayanın da maaşı artacak! AGİ kalktı ama...
2022 asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte milyonlarca çalışan 1 Şubat'ı beklemeye başladı. Başkan Erdoğan AGİ'nin kaldırıldığını açıkladı. Asgari ücrete gelen yüzde 50'lik zam ve vergi istisnası maaşlara ilk kez Şubat ayında yansıyacak. Peki AGİ sonrası tüm çalışanların maaşında artış olacak mı? Vergi istisnası çalışanların cebine nasıl yansıyacak? İşte vergi istisnası ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
23.01.2022 09:09
- Son Güncelleme: 23.01.2022 09:09
İSTİSNA NE KADAR?
Akşam gazetesinde yer alan habere göre, gelir ve damga vergisi istisnası bütün ücretlilere bu yıl boyunca uygulanacak. İstisna ücret düzeyi fark etmeksizin bütün çalışanlara ve aynı tutarlarda uygulanacak. Yalnızca gelir vergisi dilimi nedeniyle vergi istisnasının tutarı ocak-temmuz aylarıyla ağustos ve eylül-aralık aylarında farklı tutarlarda olacak.