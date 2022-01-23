Milyonları ilgilendiriyor! Zam almayanın da maaşı artacak! AGİ kalktı ama...

Asgari ücretten veri kesintisinin kaldırılması ve bu uygulamanın tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmesi nedeniyle çok sayıda çalışan 'AGİ kalktı mı?' sorununun yanıtını arıyor. Çalışanların asgari ücrete kadar olan kazancından artık vergi alınmıyor. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı.