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Milyonları ilgilendiriyor! Zam almayanın da maaşı artacak! AGİ kalktı ama...

2022 asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte milyonlarca çalışan 1 Şubat'ı beklemeye başladı. Başkan Erdoğan AGİ'nin kaldırıldığını açıkladı. Asgari ücrete gelen yüzde 50'lik zam ve vergi istisnası maaşlara ilk kez Şubat ayında yansıyacak. Peki AGİ sonrası tüm çalışanların maaşında artış olacak mı? Vergi istisnası çalışanların cebine nasıl yansıyacak? İşte vergi istisnası ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

23.01.2022 09:09 - Son Güncelleme: 23.01.2022 09:09
Milyonları ilgilendiriyor! Zam almayanın da maaşı artacak! AGİ kalktı ama...

Asgari ücretten veri kesintisinin kaldırılması ve bu uygulamanın tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmesi nedeniyle çok sayıda çalışan 'AGİ kalktı mı?' sorununun yanıtını arıyor. Çalışanların asgari ücrete kadar olan kazancından artık vergi alınmıyor. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı.

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Milyonları ilgilendiriyor! Zam almayanın da maaşı artacak! AGİ kalktı ama...

Brüt ücretle çalışanlar, vergi istisnalarından olumlu etkileniyor ve ellerine geçen net rakam artıyor. Uygulama bu haliyle, çalışanlara AGİ'den daha fazla avantaj sağlarken, işverenle net ücretten anlaşanlar için ise durum farklı.

Milyonları ilgilendiriyor! Zam almayanın da maaşı artacak! AGİ kalktı ama...

Asgari ücretin net olarak açıklanması ve bütün ücretlilerin asgari ücrete kadarki gelirlerinin gelir vergisinden, brüt asgari ücrete kadar gelirlerinin de damga vergisinden muaf tutulmasıyla birlikte ücretlilerin ellerine geçen net rakamda artış söz konusu olacak.

Milyonları ilgilendiriyor! Zam almayanın da maaşı artacak! AGİ kalktı ama...

Diğer yandan net ücretten çalışan işçiler için ocak ayı maaşlarında AGİ'nin kalkmasıyla farklılık olabiliyor. Bu farklılığın işverenler tarafından telafi edilmesi gerekiyor.

Milyonları ilgilendiriyor! Zam almayanın da maaşı artacak! AGİ kalktı ama...

İSTİSNA NE KADAR?
Akşam gazetesinde yer alan habere göre, gelir ve damga vergisi istisnası bütün ücretlilere bu yıl boyunca uygulanacak. İstisna ücret düzeyi fark etmeksizin bütün çalışanlara ve aynı tutarlarda uygulanacak. Yalnızca gelir vergisi dilimi nedeniyle vergi istisnasının tutarı ocak-temmuz aylarıyla ağustos ve eylül-aralık aylarında farklı tutarlarda olacak.

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