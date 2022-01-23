SON DAKİKA: Bolu Dağı TEM tırlara kapatıldı! Devlet Yolu ise tüm araçlara kapatıldı
Son dakika haberleri... Yoğun kar yağışı nedeniyle TEM ve D-100'de aksamalar yaşanıyor. TEM Bolu Dağı mevkii tırların geçişine kapatıldı. Devlet Yolu ise tüm araçların geçisine kapatıldı.
23.01.2022 13:45
- Son Güncelleme: 23.01.2022 17:32
Düzce'de TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde 1 TIR'ın kayması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 30 araç çarpıştı.
1 TIR'ın kayması sonucu yaşanan zincirleme kazada 30 araç birbirine girdi. İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.