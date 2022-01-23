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Haberler Güncel SON DAKİKA: Bolu Dağı TEM tırlara kapatıldı! Devlet Yolu ise tüm araçlara kapatıldı

SON DAKİKA: Bolu Dağı TEM tırlara kapatıldı! Devlet Yolu ise tüm araçlara kapatıldı

Son dakika haberleri... Yoğun kar yağışı nedeniyle TEM ve D-100'de aksamalar yaşanıyor. TEM Bolu Dağı mevkii tırların geçişine kapatıldı. Devlet Yolu ise tüm araçların geçisine kapatıldı.

AJANSLAR
23.01.2022 13:45 - Son Güncelleme: 23.01.2022 17:32
SON DAKİKA: TEM ve D-100 ulaşıma kapandı! TEM İstanbul yönünde 30 aracın karıştığı zincirleme kaza

Düzce'de TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde 1 TIR'ın kayması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 30 araç çarpıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: TEM ve D-100 ulaşıma kapandı! TEM İstanbul yönünde 30 aracın karıştığı zincirleme kaza

Kaza, TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde meydana geldi.

SON DAKİKA: TEM ve D-100 ulaşıma kapandı! TEM İstanbul yönünde 30 aracın karıştığı zincirleme kaza

1 TIR'ın kayması sonucu yaşanan zincirleme kazada 30 araç birbirine girdi. İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

SON DAKİKA: TEM ve D-100 ulaşıma kapandı! TEM İstanbul yönünde 30 aracın karıştığı zincirleme kaza

Ekipler yaralılara müdahale ediyor. Ekipler bir yandan da yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA: TEM ve D-100 ulaşıma kapandı! TEM İstanbul yönünde 30 aracın karıştığı zincirleme kaza
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