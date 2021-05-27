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1 Haziran’dan sonra ne olacak? Kafe ve restoranlar için yeni plan belli oldu! Maske takma zorunluluğu…

Türkiye koronavirüs vakalarının artması ile birlikte 17 günlük tam kapanmaya girmişti. Vaka sayılarının ciddi derecede düşmesinin ardından 17 Mayıs'ta kademeli normalleşmeye geçildi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın sonrası yaptığı basın toplantısında 1 Haziran'ı işaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu'nun 1 Haziran sonrası normalleşme için yeni çalışmalar yapacağını açıklamasının ardından taslak çalışma belli oldu. Buna göre vakalarda düşüş devam ederse oralarda maske takılmayabilecek. Restoran ve kafelere de kişi sınırlaması gelecek. İşte detaylar…

27.05.2021 10:00 - Son Güncelleme: 27.05.2021 10:13
1 Haziran’dan sonra ne olacak? Kafe ve restoranlar için yeni plan belli oldu! Maske takma zorunluluğu…

Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda normalleşme başladı ancak hâlâ sokak kısıtlaması ve restoranların açılması gibi konular için Kabine'den çıkacak kararlar bekleniyor. Kararlarda vaka sayısı önem kazanıyor.

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1 Haziran’dan sonra ne olacak? Kafe ve restoranlar için yeni plan belli oldu! Maske takma zorunluluğu…

Vaka sayılarının daha da düşmesiyle normalleşme sürecine girilecek. Haftalık tabloya bakıldığında ise hedeflenen 5 bin rakamına henüz ulaşılamadı ancak her geçen gün pozitiflik oranı, hastaneye yatışlar ve vefat sayılarında azalma başladı.

1 Haziran’dan sonra ne olacak? Kafe ve restoranlar için yeni plan belli oldu! Maske takma zorunluluğu…

Haziranda gelecek toplam 30 milyon BioNTech aşısıyla günlük bir milyon aşılama hedefi için çalışılacak. En geç sonbahara kadar 18 yaşa da aşılama yapılacak.

1 Haziran’dan sonra ne olacak? Kafe ve restoranlar için yeni plan belli oldu! Maske takma zorunluluğu…

Peki 1 Haziran'da normalleşme için hangi adımlar atılacak. İşte Kabine toplantısı sonrası alınması beklenen kararlar:

1 Haziran’dan sonra ne olacak? Kafe ve restoranlar için yeni plan belli oldu! Maske takma zorunluluğu…

RESTORANLARA KİŞİ SINIRI
Hürriyet'te yer alan habere göre, Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran'dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.