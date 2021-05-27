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İstanbul'da tepki çeken görüntü: Kağıthane Deresi kararıyor

İstanbul'daki Kağıthane deresi adeta karardı, kötü kokular gelmeye başlayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Daha önce aynı kirlilik ile karşılattıklarını ifade eden Eyüp sultan Ziraat Odası Genel Sekreteri Mustafa Kayabaşı, "Belediyenin 'Temiz Su Temiz Çevre' sloganı vardı. Kirli su kirli çevre göremeye başlıyoruz. Galiba İSKİ bir çalışma başlatmış, ancak o çalışma bitene kadar bu giderlerin depolanıp aktarılması gerekiyor. Oysa onlar saldım çayıra mevlam kayıra. Atık su tarlaya mı gider, hayvan mı içer kim içerse içsin aynı zararı yaşayacaktır. Bu su ağır metal ve kirlilik içerdiğini düşünüyorum. Bu durum hem çevreye hem insanlara zarar vermektedir" diye konuştu.

27.05.2021 11:49 - Son Güncelleme: 27.05.2021 12:08
İstanbul'da tepki çeken görüntü: Kağıthane Deresi kararıyor

İstanbul'daki Kağıthane deresi kararıp kötü kokular gelmeye başladı, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Kemarburgaz ve Göktürk'te havadan çekilen görüntülerde tarım arazilerinin yanından geçen derenin renginin değişerek siyaha döndüğü görüldü.

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İstanbul'da tepki çeken görüntü: Kağıthane Deresi kararıyor

İstanbul'da Terkos Gölü'nden Haliç'e uzanan Kağıthane Deresi'nde meydana gelen renk değişikliği ve kötü kokular çiftçilerin ve vatandaşların tepkisini topladı.

İstanbul'da tepki çeken görüntü: Kağıthane Deresi kararıyor

12 Km uzunluğa sahip Kağıthane Deresi'nin Kemerburgaz ve Göktürk'ten geçen bölümleri Havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde yemyeşil ağaçların arasından derenin renginin siyaha döndüğü gözüküyor. Çevrede bulunan çok sayıda tarım arazisinin yanından geçen dereden çevreye pis kokular yayılıyor.

İstanbul'da tepki çeken görüntü: Kağıthane Deresi kararıyor

Bölgede çiftçilik yapan ve yaşayan vatandaşlar durumdan endişe duyduklarını ifade ederek belediyenin duruma el atmasını beklediklerini söyledi.

İstanbul'da tepki çeken görüntü: Kağıthane Deresi kararıyor

"KİRLİ SU KİRLİ ÇEVRE GÖREMEYE BAŞLIYORUZ"
Daha önce aynı kirlilik ile karşılattıklarını ifade eden Eyüp sultan Ziraat Odası Genel Sekreteri Mustafa Kayabaşı, "Belediyenin 'Temiz Su Temiz Çevre' sloganı vardı. Kirli su kirli çevre göremeye başlıyoruz. Galiba İSKİ bir çalışma başlatmış, ancak o çalışma bitene kadar bu giderlerin depolanıp aktarılması gerekiyor.