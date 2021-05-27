İstanbul'da tepki çeken görüntü: Kağıthane Deresi kararıyor
İstanbul'daki Kağıthane deresi adeta karardı, kötü kokular gelmeye başlayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Daha önce aynı kirlilik ile karşılattıklarını ifade eden Eyüp sultan Ziraat Odası Genel Sekreteri Mustafa Kayabaşı, "Belediyenin 'Temiz Su Temiz Çevre' sloganı vardı. Kirli su kirli çevre göremeye başlıyoruz. Galiba İSKİ bir çalışma başlatmış, ancak o çalışma bitene kadar bu giderlerin depolanıp aktarılması gerekiyor. Oysa onlar saldım çayıra mevlam kayıra. Atık su tarlaya mı gider, hayvan mı içer kim içerse içsin aynı zararı yaşayacaktır. Bu su ağır metal ve kirlilik içerdiğini düşünüyorum. Bu durum hem çevreye hem insanlara zarar vermektedir" diye konuştu.
27.05.2021 11:49
- Son Güncelleme: 27.05.2021 12:08
"KİRLİ SU KİRLİ ÇEVRE GÖREMEYE BAŞLIYORUZ"
Daha önce aynı kirlilik ile karşılattıklarını ifade eden Eyüp sultan Ziraat Odası Genel Sekreteri Mustafa Kayabaşı, "Belediyenin 'Temiz Su Temiz Çevre' sloganı vardı. Kirli su kirli çevre göremeye başlıyoruz. Galiba İSKİ bir çalışma başlatmış, ancak o çalışma bitene kadar bu giderlerin depolanıp aktarılması gerekiyor.