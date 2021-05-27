İstanbul'da tepki çeken görüntü: Kağıthane Deresi kararıyor

"KİRLİ SU KİRLİ ÇEVRE GÖREMEYE BAŞLIYORUZ"

Daha önce aynı kirlilik ile karşılattıklarını ifade eden Eyüp sultan Ziraat Odası Genel Sekreteri Mustafa Kayabaşı, "Belediyenin 'Temiz Su Temiz Çevre' sloganı vardı. Kirli su kirli çevre göremeye başlıyoruz. Galiba İSKİ bir çalışma başlatmış, ancak o çalışma bitene kadar bu giderlerin depolanıp aktarılması gerekiyor.