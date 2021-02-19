Sokağa çıkma yasağı, kafeler, restoran... Türkiye'de normalleşme 1 Mart'ta başlıyor: Normalleşmenin rengi mavi olacak!

Türkiye'nin koronavirüse karşı uyguladığı etkili çalışmalar sonuç verdi. Her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan günlük koronavirüs tablosunda vaka ve ölüm sayıları gerileme kat etti. Bu sebeple pandemi ile mücadelede yeni bir sayfa açıldı. Böylece vatandaşların merak ettiği sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek, kafe ve restoranlar ne zaman açılacak gibi sorular da yanıt bulmaya başladı. 1 Mart'tan itibaren, tüm illerde vaka sayısı ve risk yönetimi esasına göre, normalleşme adımları atılması planlanıyor. Bu dönemde, iller haftalık açıklanan vaka sayıları dikkate alınarak dört kategoride risk göstergesi kabul edilen renklerle tanımlanacak.

19.02.2021 07:02 - Son Güncelleme: 19.02.2021 07:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





