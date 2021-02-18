HES haritası güncellendi! İşte İstanbul'un ilçe ilçe vaka yoğunluk haritası | Hayat Eve Sığar uygulamasında son durum

2019 yılının Eylül ayında dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs 2021'in şubat ayı itibarıyla hala gündemin bir numarası konumunda. Maske ve mesafe gibi uyarılar alınan sokağa çıkma kısıtlaması gibi tedbirler virüsün etkisini düşürse de hala tam olarak çözüm olabilmiş değil. Türkiye virüsle mücadeleye en erken başlayan ülkelerden biri olurken Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süreci hassasiyetle yönetiliyor. Son olarak aşının da gelmesiyle umutlar tazelendi.

ZEYTİNBURNU

Koronavirüs vaka sayıları gün geçtikçe azalmaya devam ediyor.