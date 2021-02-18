HES haritası güncellendi! İşte İstanbul'un ilçe ilçe vaka yoğunluk haritası | Hayat Eve Sığar uygulamasında son durum
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında bilgilendirmelerine devam ediyor. Mutasyonun da görüldüğü ülkemizde her gün düzenli bir şekilde vaka ve ölüm sayıları kamuoyu ile paylaşılıyor. Koronavirüsün daha fazla yayılmasını engellemek için başlatılan aşılama programı ise kusursuz işliyor. Koronavirüs vaka yoğunluğunun en çok olduğu İstanbul'da durumun nasıl olduğu merak edilirken Sağlık Bakanlığı, Hayat Eve Sığar Uygulamasındaki vaka yoğunluk haritasını da güncelledi. İşte İstanbul'un ilçe ilçe vaka yoğunluk haritası…
18.02.2021 14:04
- Son Güncelleme: 18.02.2021 14:13
2019 yılının Eylül ayında dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs 2021'in şubat ayı itibarıyla hala gündemin bir numarası konumunda. Maske ve mesafe gibi uyarılar alınan sokağa çıkma kısıtlaması gibi tedbirler virüsün etkisini düşürse de hala tam olarak çözüm olabilmiş değil. Türkiye virüsle mücadeleye en erken başlayan ülkelerden biri olurken Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süreci hassasiyetle yönetiliyor. Son olarak aşının da gelmesiyle umutlar tazelendi.
ZEYTİNBURNU
Koronavirüs vaka sayıları gün geçtikçe azalmaya devam ediyor.