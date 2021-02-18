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HES haritası güncellendi! İşte İstanbul'un ilçe ilçe vaka yoğunluk haritası | Hayat Eve Sığar uygulamasında son durum

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında bilgilendirmelerine devam ediyor. Mutasyonun da görüldüğü ülkemizde her gün düzenli bir şekilde vaka ve ölüm sayıları kamuoyu ile paylaşılıyor. Koronavirüsün daha fazla yayılmasını engellemek için başlatılan aşılama programı ise kusursuz işliyor. Koronavirüs vaka yoğunluğunun en çok olduğu İstanbul'da durumun nasıl olduğu merak edilirken Sağlık Bakanlığı, Hayat Eve Sığar Uygulamasındaki vaka yoğunluk haritasını da güncelledi. İşte İstanbul'un ilçe ilçe vaka yoğunluk haritası…

18.02.2021 14:04 - Son Güncelleme: 18.02.2021 14:13
HES haritası güncellendi! İşte İstanbul'un ilçe ilçe vaka yoğunluk haritası | Hayat Eve Sığar uygulamasında son durum

2019 yılının Eylül ayında dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs 2021'in şubat ayı itibarıyla hala gündemin bir numarası konumunda. Maske ve mesafe gibi uyarılar alınan sokağa çıkma kısıtlaması gibi tedbirler virüsün etkisini düşürse de hala tam olarak çözüm olabilmiş değil. Türkiye virüsle mücadeleye en erken başlayan ülkelerden biri olurken Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süreci hassasiyetle yönetiliyor. Son olarak aşının da gelmesiyle umutlar tazelendi.

ZEYTİNBURNU
Koronavirüs vaka sayıları gün geçtikçe azalmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HES haritası güncellendi! İşte İstanbul'un ilçe ilçe vaka yoğunluk haritası | Hayat Eve Sığar uygulamasında son durum

ÜSKÜDAR
Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği HES uygulaması da güncellendi.


HES haritası güncellendi! İşte İstanbul'un ilçe ilçe vaka yoğunluk haritası | Hayat Eve Sığar uygulamasında son durum

ÜMRANİYE
İşte ilçe ilçe son durum..


HES haritası güncellendi! İşte İstanbul'un ilçe ilçe vaka yoğunluk haritası | Hayat Eve Sığar uygulamasında son durum

TUZLA

HES haritası güncellendi! İşte İstanbul'un ilçe ilçe vaka yoğunluk haritası | Hayat Eve Sığar uygulamasında son durum

ŞİŞLİ