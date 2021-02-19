SON DAKİKA: Kadıköy'den sonra iki ilçede daha çöp dağları tehlikesi! Ataşehir ve Kartal'da grev başladı

İşçiler ekonomik ve idari maddelerde istenilen seviyeye gelinmesini istiyor. Tebliğ kararı belediye girişinde cama asılırken Ataşehir Belediyesi'nde buna karşı çakan bir kesim de var. Bu kesim işçilere sitem de etti aynı zamanda belediye önünde. Tebliğde yer alan gerekli maddeler belediye tarafından yerine getirilmezse Ataşehir Belediyesi'nde de grev başlayacak.Öt