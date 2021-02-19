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SON DAKİKA: Kadıköy'den sonra iki ilçede daha çöp dağları tehlikesi! Ataşehir ve Kartal'da grev başladı

Son dakika haberi: İstanbul'da CHP'li Kadıköy belediyesinde temizlik işçileri ile belediye yönetimi arasındaki zam pazarlıklarında işçilerin istediği zammın yapılmaması üzerine grev başlatıldı. CHP'li belediyenin süreci iyi yönetememesi nedeniyle işçiler haklarını ararken sokaklarda ise CHP belediyeciliğinin bir özeti olan çöp dağları oluştu. Kadıköy'deki grev işçilerin istedikleri zam oranıyla sonlanırken bugün CHP'li belediyelerin yönetiminde olan Ataşehir ve Kartal'da işçiler grev kararı aldı. Bu ilçelerde de Kadıköy'de olduğu gibi çöp dağlarının oluşması muhtemel.

19.02.2021 14:16 - Son Güncelleme: 19.02.2021 14:16
SON DAKİKA: Kadıköy'den sonra iki ilçede daha çöp dağları tehlikesi! Ataşehir ve Kartal'da grev başladı

Kadıköy Belediyesi işçileri toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyon oranında zam istedi ama belediye yönetimi enflasyonun yarısının altında kalan bir zam teklifi sundu. Grevin ardından Kadıköy sokaklarında çöp dağları oluşurken görüşmelerin ardından grev sona erdi. Ancak Kadıköy'ün ardından Ataşehir ve Kartal belediyelerinde de işçileri grev başlatma kararı aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

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SON DAKİKA: Kadıköy'den sonra iki ilçede daha çöp dağları tehlikesi! Ataşehir ve Kartal'da grev başladı

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girmesinin grev başladı ve çöpler sokaklarda kaldı. Dün yapılan görüşmeler sonrası Kadıköy'de grev sona ererken Kadıköy'ün ardından Ataşehir ve Kartal belediyelerinde de işçileri grev başlattı.

SON DAKİKA: Kadıköy'den sonra iki ilçede daha çöp dağları tehlikesi! Ataşehir ve Kartal'da grev başladı

A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, "Kadıköy'de yaşanan grevin bir benzeri Ataşehir'de yaşanıyor. İşçiler grev kararı aldı ve Ataşehir Belediyesi'ne gelerek bunu bildirdiler. Grevden 6 iş günü önce sendikanın durumu iş verene bildirmesi gerekiyor ve bu yapıldı." dedi.

SON DAKİKA: Kadıköy'den sonra iki ilçede daha çöp dağları tehlikesi! Ataşehir ve Kartal'da grev başladı

Kadıköy'de grev tamamlandı. 23 Şubat'ta Kartal'da grev tebliği yapılacak. Eğer Ataşehir Belediyesi Grev tebliğini tanımazsa işçiler 2 Mart'ta tamamen greve gidecekler. Kadıköy'de yaşanan manzara bu sefer Ataşehir'de karşımıza çıkacak.

SON DAKİKA: Kadıköy'den sonra iki ilçede daha çöp dağları tehlikesi! Ataşehir ve Kartal'da grev başladı

İşçiler ekonomik ve idari maddelerde istenilen seviyeye gelinmesini istiyor. Tebliğ kararı belediye girişinde cama asılırken Ataşehir Belediyesi'nde buna karşı çakan bir kesim de var. Bu kesim işçilere sitem de etti aynı zamanda belediye önünde. Tebliğde yer alan gerekli maddeler belediye tarafından yerine getirilmezse Ataşehir Belediyesi'nde de grev başlayacak.Öt