Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama! 2019 JGK uzman erbaş mülakat sınavı nasıl olacak?
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başvurusu alınan uzman erbaş alımı için adaylar heyecan içinde. Geçtiğimiz gün Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar mülakat sınavına kilitlendi. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2019 JGK mülakat sınavı nasıl olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 22 bin uzman erbaş alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde başvuru süreci sona ermiş adaylar heyecanlı bekleyişe geçmişti. Jandarma Genel Komutanlığı başvuru sonuçlarını adayların erişimine açtı. İlanda yapılan açıklamaya göre, sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40 bin adayın sınavlara çağrılacağı bildirilmişti. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2019 JGK mülakat sınavı nasıl olacak?
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar başvuru sonuçlarına Jandarma Genel Komutanlığı'nın https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI İLE İLGİLİ SÜREÇLER
(1) Ön sağlık muayenesi:
(a) Adayların Tablo-1'de belirtilen boy ve kilo standartları ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.
(b) Adaylar, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutalacaktır.
(2) Yazılı sınav:
(a) KPSS notu olmayan adaylara yazılı sınav yapılacaktır.
(b) Sözel (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan yapılacak (50) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav notunun en az (25) puan olması gerekmektedir.
(3) Fiziki Yeterlilik Sınavı (FYS) (spor testi):
(a) Adaylara uygulanacak FYS konuları ve baraj değerleri Tablo-3'te belirtilmiştir. Belirtilen FYS barajlarını geçen adaylar mülakat sınavına katılmaya hak kazanacaktır.
(b) Adaylar yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getirecektir.
(c) Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacak adaylar, herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları en az bir hekim imzalı "Adayın spor yapmasında sakınca yoktur." ibareli rapor getirecektir.
(ç) Fiziki Yeterlilik Sınavının yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (Devlet hastanelerinden alınan en az üç hekim imzalı raporla) olan adaylar dilekçe ve raporları ile önceden müracaat etmeleri durumunda sınav takvimi içerisindeki başka bir günde sınava alınıp alınmayacakları hususu değerlendirilecektir.