Skandal mazbata kararına sevinen PKK ve FETÖ oldu

Seçimlerin tekrar edilmesine neden olabilecek onca delile ve AK Parti'nin olağanüstü itirazına rağmen İl Seçim Kurulu, YSK'yı beklemeden İstanbul'da seçimi İmamoğlu'nun kazandığını açıklayarak mazbatasını verdi. İstanbul İl Seçim Kurulu'nun verdiği bu karar hukuk çevrelerinde ve kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.bu karara ise en çok sevinenler şüphesiz FETÖ ve PKK'lı isimler oldu. İşte o skandal kararı alkışlayanlar...
Skandal mazbata kararına sevinen PKK ve FETÖ oldu18.04.2019 17:07
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