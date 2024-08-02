Siyonist Yisrael Katz yine Başkan Erdoğan'a saldırdı! Türkiye'den peş peşe tepkiler

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz yine bir skandala imza attı. Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Saddam Hüseyin" benzetmesiyle tehditler savuran terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz bu kez sosyal medya üzerinden iftiralar sıraladı. Katz, Erdoğan'ı hedef aldıktan sonra Hamas'ı "terörist" olarak tanımlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da destek açıkladı. Katz'a Türkiye'den tepki üstüne tepki yağdı.