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Siyonist Yisrael Katz yine Başkan Erdoğan'a saldırdı! Türkiye'den peş peşe tepkiler

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz yine bir skandala imza attı. Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Saddam Hüseyin" benzetmesiyle tehditler savuran terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz bu kez sosyal medya üzerinden iftiralar sıraladı. Katz, Erdoğan'ı hedef aldıktan sonra Hamas'ı "terörist" olarak tanımlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da destek açıkladı. Katz'a Türkiye'den tepki üstüne tepki yağdı.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 22:01 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 22:27
Siyonist Yisrael Katz yine Başkan Erdoğan’a saldırdı! Türkiye’den peş peşe tepkiler 1

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz yine bir skandala imza attı.

Siyonist Yisrael Katz yine Başkan Erdoğan’a saldırdı! Türkiye’den peş peşe tepkiler 2

Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Saddam Hüseyin" benzetmesiyle tehditler savuran Yisrael Katz bu kez sosyal medya üzerinden iftiralar sıraladı.

Siyonist Yisrael Katz yine Başkan Erdoğan’a saldırdı! Türkiye’den peş peşe tepkiler 3

YISRAEL KATZ'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A İFTİRA

Siyonist Katz, Başkan Erdoğan'a "diktatör" iftirası atarak Türkiye'yi yok etmekle suçladı. Katz Erdoğan'ı hedef aldıktan sonra Hamas'ı "terörist" olarak tanımlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim." ifadeleriyle destek açıkladı.

Siyonistin umudu Ekrem!

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