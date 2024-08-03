Rota yeni keşifler! Abdulhamid Han Sondaj Gemisi Filyos’a ulaştı

Abdulhamid Han Sondaj Gemisi yeni keşifler için Karadeniz'de... Zonguldak açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz arama ve üretim çalışmalarına katılmak için Akdeniz'den yola çıkan Abdulhamid Han Sondaj Gemisi Filyos Limanı'na ulaştı.