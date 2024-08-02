Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz‘deki yeni görev yerine uğurlandı! Türkiye'den FPSO platformu hamlesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz'deki yeni görev yerine uğurlandığını bildirdi.
Bakan Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e çıkacak Abdülhamid Han sondaj gemisinde basın mensuplarına açıklama yaptı.
Abdülhamid Han sondaj gemisinin Türkiye'nin derin deniz sondaj filosundaki dördüncü gemi olduğuna işaret eden Bayraktar, "En son filoya katılan yedinci nesil gemimiz. Şu ana kadar Akdeniz'de 3 derin deniz sondajı yaptı. Şimdi Karadeniz'de bu faaliyetlerine devam edecek." dedi.