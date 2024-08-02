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Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz‘deki yeni görev yerine uğurlandı! Türkiye'den FPSO platformu hamlesi

Son dakika haberi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin Karadeniz'deki yeni görev yerine uğurlandığını bildirdi. Karadeniz'deki faaliyetlerle ilgili konuşan Bakan Bayraktar, "Bu yıl bitmeden bir keşif kuyusunu tamamlayıp, ümit ediyorum, milletimize güzel bir netice veririz" dedi. Öte yandan Türkiye, filosuna dahil edeceği FPSO platformu ile dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasında yer alacak. Dünyada halihazırda 55 yüzer üretim, depolama ve tahliye gemisi bulunuyor.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 16:35 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 17:18
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz‘deki yeni görev yerine uğurlandı! Türkiye’den FPSO platformu hamlesi 1

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz'deki yeni görev yerine uğurlandığını bildirdi.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz‘deki yeni görev yerine uğurlandı! Türkiye’den FPSO platformu hamlesi 2

Bakan Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e çıkacak Abdülhamid Han sondaj gemisinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz rotasında

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz‘deki yeni görev yerine uğurlandı! Türkiye’den FPSO platformu hamlesi 3

Abdülhamid Han sondaj gemisinin Türkiye'nin derin deniz sondaj filosundaki dördüncü gemi olduğuna işaret eden Bayraktar, "En son filoya katılan yedinci nesil gemimiz. Şu ana kadar Akdeniz'de 3 derin deniz sondajı yaptı. Şimdi Karadeniz'de bu faaliyetlerine devam edecek." dedi.

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