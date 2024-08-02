Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz‘deki yeni görev yerine uğurlandı! Türkiye'den FPSO platformu hamlesi

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Abdülhamid Han sondaj gemisinin Türkiye'nin derin deniz sondaj filosundaki dördüncü gemi olduğuna işaret eden Bayraktar, "En son filoya katılan yedinci nesil gemimiz. Şu ana kadar Akdeniz'de 3 derin deniz sondajı yaptı. Şimdi Karadeniz'de bu faaliyetlerine devam edecek." dedi.