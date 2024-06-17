Gaziantep'te mide bulandıran görüntüler! CHP'li Meclis üyesinden CHP'li başkana isyan: Burası Afganistan değil

Gaziantep 'te, kurban kesimlerinin ardından yüzlerce deri ve hayvan atığının yol kenarlarına bırakılması ile oluşan kötü koku ve görüntü kirliliği tepkiye yol açtı.

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Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde mezbahanelerin de bulunduğu Sacır Mahallesi'nde yüzlerce büyük ve küçükbaşa ait deriler ile karın ve bağırsakları yol kenarına bırakıldı. Deri ve atıklar sıcak havanın da etkisiyle kötü kokuya sebep oldu. Mahalle halkının şikayeti üzerine belediye ekipleri yol kenarlarında biriken tonlarca ağırlıktaki deri ve atıkları iş makineleri ile toplayarak temizlik çalışmalarına başladı.