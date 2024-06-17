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Gaziantep'te mide bulandıran görüntüler! CHP'li Meclis üyesinden CHP'li başkana isyan: Burası Afganistan değil

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde CHP'li Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı Sacır Mahallesi'nden gelen görüntüler mide bulandırdı. Kesilen yüzlerce kurbanın deri ve atığı yol kenarına bırakılınca kötü koku ve görüntü kirliliğine neden oldu. Skandala CHP'li Meclis Üyesi Hasan Şencan bile dayanamadı. Şencan, CHP'li başkanı göreve davet ederken "Burası Afganistan değil, burası Gaziantep. Denetimsizlik sonucunda insanlar yol kenarına kurban derisi yığını yapabiliyor. Bu görüntüler bu şehire yakışmıyor" dedi.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 16:52 Güncelleme 17 Haziran 2024, 16:52
Gaziantep’te mide bulandıran görüntüler! CHP’li Meclis üyesinden CHP’li başkana isyan: Burası Afganistan değil 1

Gaziantep'te, kurban kesimlerinin ardından yüzlerce deri ve hayvan atığının yol kenarlarına bırakılması ile oluşan kötü koku ve görüntü kirliliği tepkiye yol açtı.

Gaziantep’te mide bulandıran görüntüler! CHP’li Meclis üyesinden CHP’li başkana isyan: Burası Afganistan değil 2

Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde mezbahanelerin de bulunduğu Sacır Mahallesi'nde yüzlerce büyük ve küçükbaşa ait deriler ile karın ve bağırsakları yol kenarına bırakıldı. Deri ve atıklar sıcak havanın da etkisiyle kötü kokuya sebep oldu. Mahalle halkının şikayeti üzerine belediye ekipleri yol kenarlarında biriken tonlarca ağırlıktaki deri ve atıkları iş makineleri ile toplayarak temizlik çalışmalarına başladı.

Gaziantep’te mide bulandıran görüntüler! CHP’li Meclis üyesinden CHP’li başkana isyan: Burası Afganistan değil 3

Toplanan deri ve atıklar kamyonlara yüklenerek, çöp depolama alanına götürüldü. Mahallede yaşayan Sibel İnci, yol kenarlarında bırakılan kurban atıkları nedeniyle evlerinde oturamaz duruma geldiklerini söyledi.

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