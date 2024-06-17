Avrupalı Türklerin ana vatana gelişleri başladı: "Gurbette ezan sesine hasretiz"

Avrupa 'da farklı ülkelerde yaşayan gurbetçiler, yaz izinlerini geçirmek üzere ana vatana gelmeye başladı. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan gurbetçiler, ana vatana kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Kurban Bayramı'nda ana vatana ulaşan gurbetçilerden Hakan Keskin, İsveç'ten gelip, Bolu'ya gittiğini söyledi.

2

Kapıkule'de Türkiye yazısını görünce mutluluk yaşadığını ifade eden Keskin, "Türkiye'ye giriş yaptık. Çok mutluyuz. İznim Kurban Bayramı'na denk geldi. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım."