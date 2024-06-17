PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Avrupalı Türklerin ana vatana gelişleri başladı: "Gurbette ezan sesine hasretiz"

Avrupa'da farklı ülkelerde yaşayan gurbetçiler, yaz izinlerini geçirmek üzere ana vatana gelmeye başladı. Kara yolu ile gelip, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan gurbetçiler, ana vatana ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Almanya'nın Frankfurt kentinden gelip, tatilini geçireceği memleketi Kayseri'ye giden Gazi Hazır, "Dünyanın en güzel günü bugün olsa gerek. Neler hissedilmez ki. Ben bu ülke için canımı veririm. Ezan sesine hasretiz. Ömrümüz oralarda geçti. Ülkemin güzelliğini hiçbir şeye değişmem" diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 12:48 Güncelleme 17 Haziran 2024, 12:48
Avrupalı Türklerin ana vatana gelişleri başladı: Gurbette ezan sesine hasretiz 1

Avrupa'da farklı ülkelerde yaşayan gurbetçiler, yaz izinlerini geçirmek üzere ana vatana gelmeye başladı. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan gurbetçiler, ana vatana kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Kurban Bayramı'nda ana vatana ulaşan gurbetçilerden Hakan Keskin, İsveç'ten gelip, Bolu'ya gittiğini söyledi.

Avrupalı Türklerin ana vatana gelişleri başladı: Gurbette ezan sesine hasretiz 2

Kapıkule'de Türkiye yazısını görünce mutluluk yaşadığını ifade eden Keskin, "Türkiye'ye giriş yaptık. Çok mutluyuz. İznim Kurban Bayramı'na denk geldi. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım."

Avrupalı Türklerin ana vatana gelişleri başladı: Gurbette ezan sesine hasretiz 3

"Akraba, dost ziyaretleri, memleketin sağına soluna gideceğiz, özlediğimiz arkadaşlarımızı, özlediğimiz yerleri göreceğiz. Türkiye yazısının, Türk bayrağının altına geldiğimizde öyle mutlu oluyoruz ki, 'Oh, memlekete geldik' diyoruz."

SON DAKİKA