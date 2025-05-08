İŞKUR açıkladı: Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılı Nisan ayına ait istihdam raporunu yayımlayarak, iş dünyasının acil ihtiyaç duyduğu meslek gruplarını açıkladı. Listenin başında turizm ve otelcilik elemanları, özel güvenlik görevlileri ve reyon görevlileri yer alıyor.

🏭 EN ÇOK HANGİ MESLEKLERDE ELEMAN AÇIĞI VAR? İŞKUR'un verilerine göre personel açığı en fazla olan meslekler, turizmin canlanmasıyla birlikte yeniden şekillendi. İşverenlerin en çok eleman aradığı meslek grupları şu şekilde sıralandı: 📌 En Çok Aranan Meslekler 🔍 Talep Yoğunluğu Turizm ve Otelcilik Elemanı Yüksek Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Yüksek Reyon Görevlisi Yüksek Satış Danışmanı Orta Temizlik Görevlisi Orta Özellikle yaz sezonunun yaklaşmasıyla, turizm sektörü kaynaklı istihdam açığı dikkat çekiyor.

🏗️ SEKTÖREL DAĞILIM: İMALAT SANAYİ ZİRVEDE 2025 Ocak-Nisan döneminde en fazla işe yerleştirme, imalat sanayi sektöründe gerçekleşti. Bu durum, sanayi üretimindeki artış ve firmaların kapasite genişletme adımlarıyla doğrudan ilişkili. İstihdamda öne çıkan sektörler: 🏭 İmalat Sanayi

🛎️ Hizmet ve Turizm

🛒 Perakende ve Mağazacılık

🧹 Temizlik ve Destek Hizmetleri

🔐 Özel Güvenlik Hizmetleri

📈 210 BİN AÇIK POZİSYON VAR! FİRMALAR İŞÇİ BULAMIYOR İŞKUR'un nisan ayı raporuna göre sadece bir ayda 210 bin 116 açık iş ilanı oluşturuldu. Ocak-Nisan döneminde toplam açık iş sayısı ise 743 bin 951 olarak kaydedildi. Bu pozisyonların çok büyük bir kısmı özel sektör kaynaklı.