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İŞKUR açıkladı: Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 2025 yılı Nisan ayına ilişkin yayımladığı istihdam verileri, iş gücü piyasasındaki dinamikleri bir kez daha gözler önüne serdi. İstihdamda artış hız kesmeden devam ederken, nisan ayında 122 bin 271 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi. Bu kişilerin %64,3'ü erkek, %35,7'si kadınlardan oluştu.

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 21:16 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 21:16
İŞKUR açıkladı: Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılı Nisan ayına ait istihdam raporunu yayımlayarak, iş dünyasının acil ihtiyaç duyduğu meslek gruplarını açıkladı. Listenin başında turizm ve otelcilik elemanları, özel güvenlik görevlileri ve reyon görevlileri yer alıyor.

İŞKUR açıkladı: Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu

🏭 EN ÇOK HANGİ MESLEKLERDE ELEMAN AÇIĞI VAR?

İŞKUR'un verilerine göre personel açığı en fazla olan meslekler, turizmin canlanmasıyla birlikte yeniden şekillendi. İşverenlerin en çok eleman aradığı meslek grupları şu şekilde sıralandı:

📌 En Çok Aranan Meslekler 🔍 Talep Yoğunluğu
Turizm ve Otelcilik Elemanı Yüksek
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Yüksek
Reyon Görevlisi Yüksek
Satış Danışmanı Orta
Temizlik Görevlisi Orta

Özellikle yaz sezonunun yaklaşmasıyla, turizm sektörü kaynaklı istihdam açığı dikkat çekiyor.

İŞKUR açıkladı: Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu

🏗️ SEKTÖREL DAĞILIM: İMALAT SANAYİ ZİRVEDE

2025 Ocak-Nisan döneminde en fazla işe yerleştirme, imalat sanayi sektöründe gerçekleşti. Bu durum, sanayi üretimindeki artış ve firmaların kapasite genişletme adımlarıyla doğrudan ilişkili.

İstihdamda öne çıkan sektörler:

  • 🏭 İmalat Sanayi

  • 🛎️ Hizmet ve Turizm

  • 🛒 Perakende ve Mağazacılık

  • 🧹 Temizlik ve Destek Hizmetleri

  • 🔐 Özel Güvenlik Hizmetleri

İŞKUR açıkladı: Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu

📈 210 BİN AÇIK POZİSYON VAR! FİRMALAR İŞÇİ BULAMIYOR

İŞKUR'un nisan ayı raporuna göre sadece bir ayda 210 bin 116 açık iş ilanı oluşturuldu. Ocak-Nisan döneminde toplam açık iş sayısı ise 743 bin 951 olarak kaydedildi. Bu pozisyonların çok büyük bir kısmı özel sektör kaynaklı.

İŞKUR açıkladı: Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu

❗ UZMANLARDAN UYARI: "KRİTİK POZİSYONLAR DOLU DEĞİL"

İŞKUR yetkilileri ve ekonomi uzmanları, nitelikli iş gücü açığına dikkat çekerek; mesleki eğitim ve beceri kazandırma programlarının önemine vurgu yapıyor. Özellikle güvenlik ve otelcilik sektöründe, sertifikalı ve deneyimli personel arayışı ön planda.

İŞKUR açıkladı: Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu

Fotoğraflar: AA, Takvim Fotoğraf Arşivi