Valilik duyurdu: Sivas’ta 2 kardeşin katil zanlısı yakalandı! Dikkat çeken Müge Anlı detayı

Binadaki görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda cinayetleri işlediği tahmin edilen kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Şüphelinin binadan çıktıktan sonra yaya olarak uzaklaştığı bilgisine ulaşan ekipler çevrede araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Ancak şu ana kadar şüphelinin izine rastlanmadı.

EN SON ANKARA'DA GÖRÜLMÜŞ Öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek'in babaları Uğur Şimşek'in 48 yaşındayken 5 yıl önce kaybolduğu ortaya çıktı. Sivas 'ta yaşayan ve zaman zaman taksicilik ve besicilik gibi işlerle uğraştığı belirlenen Uğur Şimşek'in 24 Temmuz 2020'de eşi Ayşegül Şimşek'e şehir dışına çıkacağını söyleyerek ayrıldığı ve o tarihten sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Şimşek'in en son Ankara'da görüldüğü belirlendi.

KARDEŞLERİ VE EŞİ MÜGE ANLI'YA ÇIKMIŞ O tarihten yaklaşık 11 ay sonra Uğur Şimşek'in bulunması için kardeşleri ve eşi Ayşegül Şimşek'in o dönem Müge Anlı'nın programına konuk oldukları belirtildi. Programda Uğur Şimşek'in eşi Ayşegül Şimşek'in, eşinin düzenli bir işi olmadığını, genellikle internet üzerinden sürekli yazışmalar yaptığını, şehir dışına çıkacağını belirttiği günden sonra kendisinden bir daha haber alamadıklarını söylediği ortaya çıktı. 5 yıldır kendisinden haber alınamayan Uğur Şimşek hakkında gaiplik kararı çıkartıldığı öğrenildi.

Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:



CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

06.05.2025 günü saat: 22.30 sıralarında ilimiz Kılavuz Mahallesi'nde meydana gelen ve iki kardeşin bıçaklı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiği olayın faili yakalanmıştır.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan titiz ve detaylı çalışmalar neticesinde, olayı H.S isimli şahsın gerçekleştirdiği ve sonrasında Ankara iline gittiği tespit edilmiştir.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde aynı gün içerisinde cinayet zanlısı yakalanarak gözaltına alınmıştır. İşlemleri sonrası zanlı adli makamlara sevk edilecek olup, cinayetin sebebi çok yönlü olarak araştırılmaktadır.

Bu menfur olayda hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BABALARININ AMCASI KONUŞTU

Uğur Şimşek'in amcası Fevzi Şimşek, olayın yaşandığı bina önünde basın mensuplarına gözyaşları ile bildiklerini anlattı.

Şimşek, "Anneleri Yıldızeli ilçesine gitmişti. Çocuklar evdeydi. İkindiden sonra biri geliyor. Maskeli, şapkalı, eldivenli bir adam gelmiş. İçeride kızı buluyor, onu kesiyor. Sonra kardeşi geliyor onu da kesiyor. Kız evde yalnızmış, ağabeyi sonradan gelmiş. İkisini de öldürmüş. Biz böyle duyduk. Babaları kayıptı. Onun kahrını çekiyor bu çocuklar. Erkek adam niye kaçıyorsun. Para alış verişi, alacak verecek meselesi varmış. O yüzden kaçıyordu. O tarihten sonra yakınları televizyona çıktılar. Polisler şüpheliyi arıyor. Kameradan baktılar. Kim olduğunu bilmiyorum, şüphelendiğimiz biri yok. Çocuklar çok efendiydi. Dört dörtlüklerdi. Efendi, nazlı, sakin, anneleri de sakinlerdi. Onlara hiçbir şey diyemem. Herhangi bir kötülükleri yoktu" dedi.

MELİSA MİLLİ KAYAKÇIYDI

Öldürülen kardeşlerden Melisa Şimşek'in Kongre Lisesi 10'uncu sınıfında eğitim gördüğü, aynı zamanda milli kayak sporcusu olduğu ve müsabakalarda dereceleri bulunduğu öğrenildi. Ağabeyi Umutcan Şimşek'in ise kentte düğün salonlarında garsonluk yaptığı öğrenildi.

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