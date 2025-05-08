Sivas’ta iki kardeş vahşice katledildi! Katil daha önce babalarını da mı öldürdü?

Sivas'ta 2 kardeş, evlerine gizlice giren kişi tarafından vahşice öldürüldü. Melisa ve Umutcan Şimşek'in ellerini bağlayıp boğazlarını kesen katil, kardeşlerin 5 yıldır kayıp olan babaları Uğur Şimşek'in arkadaşı ve onu en son gören kişi Hüseyin S. çıktı. Şimşek'in kaybolduktan sonra ailesinin katıldıkları televizyon programında Hüseyin S.'den bahsettikleri, telefon ile programa katılan Hüseyin S.'nin de Uğur Şimşek'e 500 bin TL para verdiğini söylediği ortaya çıktı. Öte yandan katilin apartmana girişinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.