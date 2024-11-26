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Sivas 27 Kasım Çarşamba okul tatil mi? Yarın Sivas'ta kar tatili var mı?

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı, Sivas'ta da etkisini hissettirmeye başladı. Soğuk hava dalgasının etkisiyle birlikte, öğrenciler ve veliler "27 Kasım Sivas'ta okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Gözler Sivas Valiliği'nden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Peki, yarın Sivas'ta kar tatili olacak mı?

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 13:32 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 13:32
Sivas 27 Kasım Çarşamba okul tatil mi? Yarın Sivas’ta kar tatili var mı?

27 Kasım Sivas'ta Kar Tatili Var mı? Okullar Tatil Mi?

Şu an itibarıyla Sivas Valiliği'nden, 27 Kasım 2024 için okulların tatil olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından tatil kararı açıklanırsa, haberimiz güncellenerek sizlere duyurulacaktır.

Sivas 27 Kasım Çarşamba okul tatil mi? Yarın Sivas’ta kar tatili var mı?

Sivas'ta Hava Durumu: Kar Yağışı Devam Ediyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Sivas'ta kar yağışı devam ediyor. Soğuk hava dalgası ve kar yağışının etkili olduğu şehirde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca bölgede hafta boyunca soğuk hava dalgasının süreceği öngörülüyor.

SİVAS VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Sivas 27 Kasım Çarşamba okul tatil mi? Yarın Sivas’ta kar tatili var mı?

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