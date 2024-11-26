Şu an itibarıyla Sivas Valiliği'nden, 27 Kasım 2024 için okulların tatil olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından tatil kararı açıklanırsa, haberimiz güncellenerek sizlere duyurulacaktır.

Sivas'ta Hava Durumu: Kar Yağışı Devam Ediyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Sivas'ta kar yağışı devam ediyor. Soğuk hava dalgası ve kar yağışının etkili olduğu şehirde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca bölgede hafta boyunca soğuk hava dalgasının süreceği öngörülüyor.

SİVAS VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI