İŞKUR 86.553 SINAVSIZ PERSONEL ALIMI İLANI! Beden işçisi, satış elemanı, kasiyer başvuruları e-şube’de

İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen personel alımları arasında şunlar yer alıyor:
Her meslek grubu için aranan nitelikler ve başvuru şartları ilan detaylarında belirtilmiştir. İlgili pozisyonlara başvurmak isteyen adaylar, e-şube üzerinden başvuru işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilir.
İŞKUR'da iş başvurusu yapabilmek için öncelikle bir profil oluşturmanız gerekmektedir. İşte adım adım İŞKUR profil oluşturma rehberi:
Resmi Siteye Giriş: iskur.gov.tr adresine gidin.
İnternet Şubesi Alanına Tıklayın: Sayfanın sol tarafında yer alan "İnternet Şubesi" bağlantısına tıklayın.
E-Devlet Üzerinden Kayıt: Açılan ekranda "İŞKUR E-Devlet Şubesi" bağlantısını seçin.