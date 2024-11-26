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İŞKUR 86.553 SINAVSIZ PERSONEL ALIMI İLANI! Beden işçisi, satış elemanı, kasiyer başvuruları e-şube'de

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ihtiyaç sahibi kurum ve kuruluşlara yönelik düzenli olarak personel alımı gerçekleştirmeye devam ediyor. Beden işçisi, satış elemanı, kasiyer gibi pek çok meslek grubunda istihdam sağlanıyor. 26 Kasım itibarıyla 81 ilde KPSS şartı aranmaksızın toplamda 86.553 açık iş ilanı İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlandı.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 14:44 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 14:45
İŞKUR 86.553 SINAVSIZ PERSONEL ALIMI İLANI! Beden işçisi, satış elemanı, kasiyer başvuruları e-şube’de

İŞKUR'dan Personel Alımı: Hangi Meslek Gruplarında Alım Yapılıyor?

İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen personel alımları arasında şunlar yer alıyor:

  • Temizlik Görevlisi
  • Güvenlik Görevlisi
  • Depo Personeli
  • Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
  • Büro Memuru
  • Aşçı ve Mutfak Personeli
İŞKUR 86.553 SINAVSIZ PERSONEL ALIMI İLANI! Beden işçisi, satış elemanı, kasiyer başvuruları e-şube’de

Her meslek grubu için aranan nitelikler ve başvuru şartları ilan detaylarında belirtilmiştir. İlgili pozisyonlara başvurmak isteyen adaylar, e-şube üzerinden başvuru işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilir.

İŞKUR 86.553 SINAVSIZ PERSONEL ALIMI İLANI! Beden işçisi, satış elemanı, kasiyer başvuruları e-şube’de

İŞKUR Profil Nasıl Oluşturulur? Adım Adım Rehber

İŞKUR'da iş başvurusu yapabilmek için öncelikle bir profil oluşturmanız gerekmektedir. İşte adım adım İŞKUR profil oluşturma rehberi:

Resmi Siteye Giriş: iskur.gov.tr adresine gidin.

İnternet Şubesi Alanına Tıklayın: Sayfanın sol tarafında yer alan "İnternet Şubesi" bağlantısına tıklayın.

E-Devlet Üzerinden Kayıt: Açılan ekranda "İŞKUR E-Devlet Şubesi" bağlantısını seçin.

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